Продолжение истории о необычной краже: часть эстонских флагов удалось вернуть

Руководитель спасательной команды Килинги-Нымме Свен Коовит сказал Pärnu Postimees, что вчера спасатели отправились на обычное патрулирование, чтобы обнаружить опасные костры. Они увидели в деревне Лейпсте, в нескольких километрах от Килинги-Нымме на обочине дороги в канаве флаги, остановили машину и забрали их.

Поскольку спасатели были в курсе случившейся в Иванов день кражи, когда с фонарных столбов пропали 46 эстонских флагов, они сразу поняли, с чем имеют дело. По словам Коовита, в канаве была только куча флагов, ничего другого не было.

Волостной старейшина Саарде Кюлли Кару подтвердила, что получено 38 флагов. Они не были грязными и их все еще можно будет использовать.

Кару уточнила, что кража, вероятно, была совершена таким образом, что начали из городского парка и двинулись по Пярнуской улице в сторону Вильянди. Флаги снимали выборочно, а не последовательно.

Держатели флагов находятся на такой высоте, что прохожие не могут до них достать. Таким образом, для снятия флагов использовалась лестница или другое приспособление.