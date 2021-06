Автогол с центра поля – самый дальний в истории Евро

Полузащитник сборной Испании Педри забил курьезный автогол в первом тайме матча, передает «Чемпионат». Голкипер испанцев Унаи Симон в своей штрафной не сумел принять пас от Педри, и мяч медленно закатился в дальний угол.

Примечательно, что Педри отдавал пас на голкипера своей команды практически с центра поля – с 49 ярдов (около 45 метров). Как информирует Opta, это самый дальний автогол за всю историю проведения чемпионатов Европы по футболу.

49 - Spanish midfielder Pedri’s own-goal came at a distance of 49 yards, the longest-ever own-goal netted in the European Championships and the first one ever from outside the box. Clanger. #EURO2020 pic.twitter.com/pzg6aF5zw2