Беларусь приостановила участие в «Восточном партнерстве»

"Мы не можем выполнять свои обязательства в рамках данного Соглашения в условиях введенных Евросоюзом санкций и ограничений. С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия Соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью", - говорится в заявлении, распространенном в понедельник, 28 июня, МИД Беларуси.

Беларусь отзывает своего представителя в ЕС и предлагает покинуть Беларусь представителю ЕС

Одновременно Минск указал, что отзывает своего представителя в ЕС для консультаций. Кроме того, главе представительства ЕС в Беларуси Дирку Шубелю "предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", отмечается далее в документе.

Шубель был вызван в МИД Беларуси. "Дипломату доведена информация о конкретных шагах в рамках вынужденного реагирования на действия, угрожающие национальной безопасности Беларуси и наносящие прямой ущерб ее экономике и гражданам", - указало ведомство.

Беларусь также запретила въезд на свою территорию "представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер" и заявила, что продолжит выработку иных ответных мер, в том числе экономических.

Новые экономические санкции ЕС против режима Лукашенко

ЕС 24 июня ввел новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. В частности, Брюссель запретил импортировать из этой страны нефтепродукты и калийные удобрения. Кроме того, санкции запрещают физическим и юридическим лицам из ЕС продавать, поставлять либо передавать продукцию, предназначенную для такого производства табачных изделий.

Евросоюз ввел ограничения и на доступ к своим рынкам капитала. Также запрещено предоставлять белорусским правительству и государственным учреждениям и организациям услуги страхования. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) прекратит любое финансирование проектов в государственном секторе Беларуси.

В заявлении пресс-службы Совета ЕС отмечается, что Евросоюз ввел новые санкции в ответ на "эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги".