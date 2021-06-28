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  • Конфликт соседей закончился нападением на подростка

Конфликт соседей закончился нападением на подростка

Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Полиция задержала мужчину, который в ходе конфликта с соседями напал на подростка.

В субботу, 26 июня, пьяный 56-летний мужчина в волости Выру в поселке Вяймела ударил 17-летнего подростка. Скорая помощь осмотрела пострадавшего на месте, серьезных травм у него не обнаружено, сообщает Lõuna-Eesti Postimees.

По предварительным данным, мужчину беспокоил раздававшийся у соседей шум. В ходе возникшего конфликта он ударил находившегося во дворе соседей молодого человека.

Полиция доставила мужчину в вытрезвитель. Для выяснения всех обстоятельств случившегося начато уголовное производство.

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