Фото ⟩ В Куусалу продается настоящее сокровище для большой семьи
Этот просторный дом, построенный с большой заботой и любовью, расположен в тридцати-сорока километрах от Таллинна, в волости Куусалу, пишет Kodustiil.
Этот просторный дом, построенный с большой заботой и любовью, расположен в тридцати-сорока километрах от Таллинна, в волости Куусалу, пишет Kodustiil.
Недвижимость с собственным прудом расположена вдали от шума большого города и идеально подходит для семьи, которая ценит тишину и близость к природе. К тому же резиденция находится всего в 500 метрах от моря.
На первом этаже дома находятся просторная кухня и гостиная, одна отдельная комната, большое подсобное помещение и сауна. Из гостиной есть выход балкон, расположенный на южной стороне. На втором этаже - гостиная, четыре спальни, ванная и балкон.
Помимо двухэтажного жилого дома, на участке находятся флигель, летняя кухня и насосная станция. Отопление дома - геотермальное, во флигеле источником тепла являются полы с подогревом по технологии инфракрасного обогрева.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.