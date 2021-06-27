Фото ⟩ В Куусалу продается настоящее сокровище для большой семьи

Недвижимость с собственным прудом расположена вдали от шума большого города и идеально подходит для семьи, которая ценит тишину и близость к природе. К тому же резиденция находится всего в 500 метрах от моря.

Кухня. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся просторная кухня и гостиная, одна отдельная комната, большое подсобное помещение и сауна. Из гостиной есть выход балкон, расположенный на южной стороне. На втором этаже - гостиная, четыре спальни, ванная и балкон.

Ванная. ФОТО: KV.EE

Помимо двухэтажного жилого дома, на участке находятся флигель, летняя кухня и насосная станция. Отопление дома - геотермальное, во флигеле источником тепла являются полы с подогревом по технологии инфракрасного обогрева.

Кухня во флигеле. ФОТО: KV.EE