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Фото ⟩ В Куусалу продается настоящее сокровище для большой семьи

Дом в волости Куусалу. ФОТО: KV.EE

Этот просторный дом, построенный с большой заботой и любовью, расположен в тридцати-сорока километрах от Таллинна, в волости Куусалу, пишет Kodustiil.

Недвижимость с собственным прудом расположена вдали от шума большого города и идеально подходит для семьи, которая ценит тишину и близость к природе. К тому же резиденция находится всего в 500 метрах от моря.

Кухня. ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся просторная кухня и гостиная, одна отдельная комната, большое подсобное помещение и сауна. Из гостиной есть выход балкон, расположенный на южной стороне. На втором этаже - гостиная, четыре спальни, ванная и балкон.

Ванная. ФОТО: KV.EE

Помимо двухэтажного жилого дома, на участке находятся флигель, летняя кухня и насосная станция. Отопление дома - геотермальное, во флигеле источником тепла являются полы с подогревом по технологии инфракрасного обогрева.

Кухня во флигеле. ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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