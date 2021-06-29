Витольд Ашурок. ФОТО: Ashurok Family Archive

19 сентября 2020 года белорусского оппозиционера Витольда Ашурка задержали на автовокзале в родном городе Березовка, когда он возвращался после акции протеста. Живым он на свободу не вышел. Следствие не выявило признаков криминального характера его смерти. Однако родные уверены: Витольд умер насильственной смертью.

"Мне сложно найти более честного и справедливого человека - настоящего лидера, который не думает о том, чтобы выполнить задачу любой ценой, а думает об окружающих его людях", - говорит о Витольде его подруга, журналист Ольга Быковская.

Родная для Ашурка Березовка - небольшой городок численностью около 10 тыс. человек, расположенный в Гродненской области на западе Беларуси.

Витольд заинтересовался политикой чуть более 10 лет назад после того, как поехал на "Плошчу" ("площадь" по-белорусски, в честь площади у Дома правительства в Минске, где после победы Александра Лукашенко на выборах в 2010 году вспыхнули массовые протесты). По жестокости подавления "Плошчу" можно сравнить с августовскими событиями 2020 года: тогда многотысячную толпу протестующих также разгоняли дубинками и резиновыми пулями, сотни людей были брошены в изоляторы без воды и доступа к адвокатам, арестованы были многие противостоящие Лукашенко кандидаты в президенты.

Витольд Ашурок ФОТО: Volha Bykouskaya

Тогда же Витольд Ашурок получил свои первые 12 суток и вступил в оппозиционную партию Белорусский народный фронт (БНФ) - одну из старейших партий страны, выступающую за возрождение белорусской культуры и независимость от России.

В Березовке 50-летний Витольд Ашурок жил с супругой, около 10 лет проработал выдувателем на градообразующем стеклозаводе "Неман. В последнее время работал в строительной компании, в основном занимался ремонтами. Детей своих у Витольда не было, но, как говорит его брат Андрей Ашурок, племянники заменили ему собственных.

Витольда знали как человека крайне решительного и принципиального. "Ему умереть было проще, чем предать самого себя и остальных", - говорит Андрей. Относились к Витольду с уважением: даже родной брат в интервью Би-би-си называет его не иначе как "Витольд Михалыч".

Витольд Ашурок ФОТО: Volha Bykouskaya

Местные жители жаловались на проблемы с экологией (в Березовке на базе завода "Неман" построили цех по производству стекловаты), а Ашурок пытался эти проблемы решать: выходил на одиночные пикеты со стендом "Стекловата - смерть Березовки", получал штрафы, и снова шел протестовать.

В том числе благодаря Витольду удалось остановить загрязнение местной речки Дитва - в цеху стекловаты была установлена печь дополнительного отжига. Среди прочего Витольд баллотировался в местные депутаты и выступал против интеграции с Россией, чем вызывал недовольство местных властей.

После переизбрания Лукашенко в августе 2020 года Ашурок в первом ряду стоял у горисполкома с требованием проведения новых выборов. Но вместо этого он получил 15 суток.

После выхода из спецприемника Витольд продолжил собирать многотысячные митинги в Лиде - ближайшем к Березовке крупном городе. Он не вел на баррикады, а скорее заряжал своими идеями, был сторонником мирного протеста, вспоминают друзья Витольда.

Витольд Ашурок и Ольга Быковская ФОТО: Ashurok Family Archive

После одной из таких акций возвращавшегося домой Ашурка на автовокзале Березовки встретили сотрудники органов.

"Как кость в горле"

18 января суд приговорил Витольда Ашурка к пяти годам колонии по двум статьям уголовного кодекса Беларуси: ст. 342 - организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, и ст. 364 - насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Правозащитники признали Витольда Ашурка политзаключенным.

"В этот же день у меня был разговор с местным участковым, - вспоминает Ольга Быковская. - Он сказал мне: Витольду Ашурку надо было [дать срок] для профилактики, он у нас вот тут сидел, указал он пальцем на горло. Я думаю, они очень радовались, что от него получилось избавиться таким образом".

В изоляторе Витольд держался хорошо, на здоровье не жаловался, постоянно писал письма.

"Я ему рассказывала, как прошла моя неделя, он иногда присылал кусочки своего дневника, иногда просто рассказывал, кто у него в камере, - вспоминает Ольга Быковская. - Все было более-менее спокойно. Он был человек хороший, коммуникабельный, у него не было проблем с сокамерниками".

Во время последнего свидания с братом в феврале Витольд Ашурок был в хорошем расположении духа и надеялся на перемены: "Ребята, ждите, я приеду!" - вспоминает его слова брат Андрей.

Витольд Ашурок с группой людей ФОТО: Ashurok Family Archive

В начале мая Витольда этапировали в Шкловскую колонию. Тогда же Ольга получила от него последнее письмо, датированное 25 апреля (письмо попало к Ольге 16 мая - за пять дней до смерти Витольда).

"Письмо было немного растерянное, но оптимистичное: его везли по этапу около полутора суток, все это время он был в наручниках, вокруг рычали собаки, - вспоминает Ольга. - Тогда же он рассказал про желтые бирки, которые нашивают на политзаключенных". (Витольд стал первым политзаключенным в Беларуси, который рассказал, что политических в Шкловской колонии выделяют желтыми наклейками, сравнив это с опытом Второй мировой войны).

"Весна, хоть и с трудностями, снегом и морозами, все же сменяет зиму! - писал в том письме Витольд. - Всегда считал, что самое важное - это воля к победе!"

"Этот этап застал меня врасплох - я не ответил на 27 писем (после этого письма их станет всего 26), - написал ближе к концу письма Витольд. - В ближайшее время я отвечу на каждое из них. Пожалуйста, успокой людей, чтобы сильно не переживали за меня! Я знаю, ты найдешь правильные слова".

После этого письма от Витольда Ашурка приходить перестали. Родные забеспокоились: у Витольда много друзей, с которыми он поддерживал контакт из тюрьмы, он всегда любил писать часто и помногу.

Было решено отправить в колонию адвоката, а через неделю на свидание должен был поехать брат Андрей.

"В понедельник 24 мая я собирался в Минск подписывать договор с адвокатом, а 21 вечером позвонили и сказали, что Витольд умер".

"Тело вашего брата нечаянно уронили"

"Ощущение, что время остановилось и будто земля раскололась на две половины", - вспоминает новость о смерти Витольда Ольга.

У здания судмедэкспертизы, куда Ольга и еще пара человек приехали забирать тело Витольда через четыре дня после официальной даты смерти (раньше им сказали не приезжать), их ждал ОМОН. Но и сейчас сотрудники органов не торопились отдавать тело.

"Я требовал отдать, они упирались, - вспоминает Андрей. - Часа четыре они совещались, говорили, что нет такого разрешения. Потом кому-то позвонили и все-таки отдали".

Андрей вспоминает, что когда увидел тело брата, в глазах закружилось и стало плохо.

В последний раз Андрей видел Витольда здоровым, крепким человеком, который, еще будучи в колонии, отказывался от медицинской помощи - на выходе семья получила истощенное тело с многочисленными следами побоев - голова выше носа была замотана плотным слоем бинта так, что даже глаз видно не было.

Преодолев себя, Андрей снял с Витольда одежду и начал фотографировать тело.

На вопрос о том, почему тело Витольда выдали с практически полностью забинтованной головой, родные получили два прямо противоположных ответа.

"Первую версию мне озвучили в морге, - вспоминает Андрей Ашурок. - Ко мне вышел мужчина в штатском и сказал: извините, мы доставали тело вашего брата из морозильника и нечаянно уронили. Если вы не против, мы замотаем его голову бинтами. Я сказал: заматывайте, только отдайте".

Вторую версию предоставил сам Следственный комитет: через четыре дня после кончины Витольда в телеграм-канале ведомства появилось видео, на котором мужчина, одетый в тюремную одежду, еле держась на ногах, падает фактически лицом в туалет. После этого сотрудник колонии заматывает его голову бинтом. Вскоре мужчина снова падает - на этот раз на бетонный пол. Через несколько секунд на кадрах появляются пять человек, столпившихся у безжизненно лежащего тела. Разрешения на публикацию этих кадров у родственников никто не спросил.

Семья и родные Витольда уверены: видео было тщательно смонтировано из нескольких фрагментов, снятых в разное время, - таким образом власти пытались обеспечить себе алиби.

"Он на этом видео в таком состоянии, что не может контролировать себя! - возмущен Андрей. - Самое ужасное произошло еще до этого видео. Что вы с ним сделали? Как вы с ним обращались?"

Витольд Ашурок ФОТО: Ashurok Family Archive

"На последнем кусочке на лице Витольда есть следы трупного разложения, - говорит Ольга Быковская. - Когда они его нашли, через сколько времени после смерти? Я надеюсь, что наступит то время, когда мы увидим полное видео и узнаем, каким образом здоровый мужчина превратился в истощенного человека, который не стоит на ногах".

По данным Следственного комитета, заключенный Витольд Ашурок был обнаружен 21 мая в бессознательном состоянии. "Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, спасти мужчину не удалось", - говорится на сайте Следственного комитета. Проводится судмедэкспертиза.

"Накануне осужденный в ходе падения получил телесные повреждения в области лица, - пишут в СК. - Со слов сотрудников колонии осужденный, разбив голову, жалоб на состояние здоровья не высказывал, отказался от помощи и госпитализации".

При этом следствие подчеркивает, что при вскрытии "признаков криминального характера смерти осужденного не выявлено".

Корреспондент Русской службы Би-би-си дозвонилась до следователя управления Следственного комитета по Могилевской области Павла Старикова (именно это управление занимается проверкой в отношении гибели Витольда Ашурка). При упоминании слов "журналист Би-би-си" и Стариков сказал "до свидания" и бросил трубку.

Би-би-си также направила запрос в СК по Могилевской области, но не получила ответа.

"Забили до смерти"

Предварительная причина смерти - остановка сердца. По факту гибели Витольда Ашурка проводится проверка: когда будут опубликованы ее результаты, неизвестно.

Андрей Ашурок уверен - именно в подтверждение этой версии родных Витольда, включая 83-летнюю мать и супругу, по очереди таскали в Следственный комитет с одним и тем же вопросом: болело ли у него сердце?

Андрей Ашурок подчеркивает: с сердцем у Витольда все было в порядке, причина его смерти - в зверском отношении к политическим заключенным. Схожей версии придерживаются и близкие друзья, с которыми пообщалась Би-би-си.

С начала массовых протестов в Беларуси в августе 2020 года репрессии в отношении демонстрантов достигли беспрецедентного масштаба: по данным правозащитного центра "Весна" (лишен лицензии в Беларуси), меньше чем за год за политические взгляды было задержано более 30 тысяч человек, более 500 человек признаны политзаключенными.

По данным оппозиции, белорусские суды выносят около пяти политически мотивированных приговоров в день. Правозащитные организации неоднократно сообщали об избиениях и пытках со стороны силовиков.

Некоторые не выдерживают: за последние три месяца по меньшей мере три находившиеся под следствием человека пытались покончить с собой, одному - 17-летнему Дмитрию Стаховскому - это удалось.

Символ сопротивления

На похоронах Витольда Ашурка в Березовке очередь желающих проститься с ним растянулась на километры.

"Я за всю свою жизнь не видел здесь столь массовых похорон - около 700 человек, - вспоминает друг Сергей. - При демократии он бы в будущем мог стать крепким региональным политиком".

Очередь желающих проститься с Витольдом Ашурком ФОТО: Volha Bykouskaya

"Когда Витольд был с нами, мы знали, что все будет хорошо, - говорили мне местные жители, а теперь кто их защитит?" - спрашивает Сергей.

Для белорусской оппозиции же Витольд стал символом сопротивления и борьбы и той жестокости, с которой власти расправляются с неугодными режиму. Во многих городах мира прошли акции в память о Витольде.

Хоронили Ашурка под БЧБ-флагом (в цветах национального флага), как и просил при жизни активист.

Похороны Витольда Ашурка ФОТО: Volha Bykouskaya

"Он стал легендарной личностью невероятной ценой, которую мы бы никогда не хотели заплатить за это", - говорит Ольга.