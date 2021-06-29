Месси установил рекорд по играм за сборную Аргентины

Месси появился на поле в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки, в котором национальная команда Аргентины обыграла Боливию (4:1). Месси в этом матче оформил дубль и отметился результативной передачей.

Кстати, нападающий "Барселоны" сделал дубль за национальную команду впервые за два года. В последний раз Месси забивал два мяча в товарищеской игре с Никарагуа (5:1) в августе 2019-го.

Этот матч стал для 34-летнего Месси 148-м в карьере за сборную Аргентины. Таким образом, Месси побил рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого 147 матчей.

Lionel Messi sits alone at the top 🔝 pic.twitter.com/UANqPBEyfo — Goal (@goal) June 29, 2021

Месси дебютировал за основную команду сборной Аргентины 17 августа 2005 года. С тех пор форвард забил 75 мячей - это также лучший показатель в истории сборной. Ещё в 2016 году Месси обогнал Габриэля Батистуту, на счету которого 54 мяча.