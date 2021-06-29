Месси установил рекорд по играм за сборную Аргентины
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную.
Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси установил рекорд по количеству матчей за сборную.
Месси появился на поле в матче заключительного тура группового этапа Кубка Америки, в котором национальная команда Аргентины обыграла Боливию (4:1). Месси в этом матче оформил дубль и отметился результативной передачей.
Кстати, нападающий "Барселоны" сделал дубль за национальную команду впервые за два года. В последний раз Месси забивал два мяча в товарищеской игре с Никарагуа (5:1) в августе 2019-го.
Этот матч стал для 34-летнего Месси 148-м в карьере за сборную Аргентины. Таким образом, Месси побил рекорд Хавьера Маскерано, на счету которого 147 матчей.
Lionel Messi sits alone at the top 🔝 pic.twitter.com/UANqPBEyfo— Goal (@goal) June 29, 2021
Месси дебютировал за основную команду сборной Аргентины 17 августа 2005 года. С тех пор форвард забил 75 мячей - это также лучший показатель в истории сборной. Ещё в 2016 году Месси обогнал Габриэля Батистуту, на счету которого 54 мяча.
В четвертьфинале Кубка Америки-2021 сборная Аргентины проведёт встречу с Эквадором. Матч пройдёт 4 июля.