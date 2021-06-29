Что происходит с ценами на вторичное жилье в многоквартирных и рядных домах Финляндии?
Согласно Статистическому центру, цены на вторичное жилье поднимаются по всей стране, однако в особенности рост заметен в столичном регионе, передает Yle.
Согласно Статистическому центру, цены на вторичное жилье поднимаются по всей стране, однако в особенности рост заметен в столичном регионе, передает Yle.
Цены на вторичное жилье в многоквартирных и рядных домах по всей стране в мае выросли на 3,9% по сравнению тем же периодом прошлого года, сообщает Статистический центр Финляндии. В столичном регионе рост составил 5,7%.
На статистику повлияло, что в прошлом году финский рынок жилья на какое-то время замер из-за пандемии коронавируса.