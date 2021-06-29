Ножом в сердце: убийца приговорен к девяти годам тюрьмы

Суд признал 58-летнего Урмаса Герасимова виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам тюрьмы. Суд высчитал из его приговора три дня, проведенные в предварительном заключении.

Согласно обвинению, 16 августа на улице Рохула в Пяэскюла (Таллинн) около 17:00 Герасимов ударил ножом мужчину в область сердца. Пострадавший скончался из-за полученных ранений.