Ножом в сердце: убийца приговорен к девяти годам тюрьмы
Во вторник Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению Урмаса Герасимова, который в июле 2019 года убил мужчину.
Во вторник Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению Урмаса Герасимова, который в июле 2019 года убил мужчину.
Суд признал 58-летнего Урмаса Герасимова виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам тюрьмы. Суд высчитал из его приговора три дня, проведенные в предварительном заключении.
Согласно обвинению, 16 августа на улице Рохула в Пяэскюла (Таллинн) около 17:00 Герасимов ударил ножом мужчину в область сердца. Пострадавший скончался из-за полученных ранений.
При наличии ходатайства прокуратуры и с разрешения суда спустя четыре дня преступник был взят под стражу.