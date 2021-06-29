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Ножом в сердце: убийца приговорен к девяти годам тюрьмы

Нападением с ножом. Снимок иллюстративный. ФОТО: Remo Tõnismäe

Во вторник Харьюский уездный суд приговорил к тюремному заключению Урмаса Герасимова, который в июле 2019 года убил мужчину.

Суд признал 58-летнего Урмаса Герасимова виновным в убийстве и приговорил его к девяти годам тюрьмы. Суд высчитал из его приговора три дня, проведенные в предварительном заключении.

Согласно обвинению, 16 августа на улице Рохула в Пяэскюла (Таллинн) около 17:00 Герасимов ударил ножом мужчину в область сердца. Пострадавший скончался из-за полученных ранений.

При наличии ходатайства прокуратуры и с разрешения суда спустя четыре дня преступник был взят под стражу.

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