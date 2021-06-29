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Граждане Аргентины, вакцинированные первым компонентом российской вакцины “Спутник V”, уже несколько месяцев не могут получить второй компонент. Власти тем временем говорят о высокой эффективности даже одного компонента вакцины, а второй подумывают заменить на британскую AstraZeneca или китайскую CanSino. О перебоях с поставками “Спутника” сообщают также власти Гватемалы и Мексики.

Граждане Аргентины, вакцинированные первым компонентом российской вакцины "Спутник V", уже несколько месяцев не могут получить второй компонент. Власти тем временем говорят о высокой эффективности даже одного компонента вакцины, а второй подумывают заменить на британскую AstraZeneca или китайскую CanSino. О перебоях с поставками “Спутника” сообщают также власти Гватемалы и Мексики.

По официальным данным, на сегодняшний день в Аргентину поставлено около 7,8 млн доз первого компонента "Спутника V" и около 1,5 млн доз второго компонента (то есть примерно в пять раз меньше). Как сообщала на прошлой неделе газета La Nacion, власти Аргентины ведут “интенсивные переговоры” с Россией, чтобы добиться отправки партии со вторым компонентом, так как многие аргентинцы, сделавшие первую прививку еще в марте-апреле, до сих пор ждут второго укола.

23 июня ситуацию прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: он заявил, что приоритетом для России является внутреннее потребление. “Удовлетворить абсолютно весь спрос за границей сиюминутно не представляется возможным, но по истечении времени все обязательства будут выполняться", - пояснил он.

Российский "Спутник V" стал первой вакциной от коронавируса, поступившей в Аргентину. Еще в декабре прошлого года в стране начали прививать “Спутником” медработников, прививку поставили президент страны Альберто Фернандес и вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер.

В апреле производством “Спутника” начала заниматься аргентинская фармацевтическая компания Laboratorios Richmond SACIF. В стране одобрены и другие вакцины - британская AstraZeneca и китайская CanSino, однако программа вакцинации российским препаратом пока является наиболее масштабной.

"Непрактичный подход"

В понедельник аргентинская авиакомпания Aerolíneas Argentinas сообщила о том, что ее самолет вылетел в Москву и уже через два дня вернется с новыми дозами "Спутника". Всего запланировано 19 таких рейсов. При этом ни авиакомпания, ни власти страны не уточняют, какое количество какого компонента вакцины будет доставлено в страну в ближайшее время.

В Российской фонде прямых инвестиций (РФПИ) Би-би-си подтвердили, что самолет вылетел из Буэнос-Айреса за новой партией вакцины, однако подробностей раскрывать также не стали.

В конце марта аргентинские власти решили вводить гражданам только первую дозу ”Спутника”, а применение второй дозы отложить на три месяца. Таким образом было решено ускорить процесс вакцинации, не дожидаясь полного завершения поставок.

Минздрав Аргентины уверяет, что даже введение одной дозы российской вакцины снижает смертность на 70-80% среди пациентов от 60 лет.

Однако отсутствие доступа ко второй дозе вакцине начинает не на шутку беспокоить аргентинцев. 18 июня министр здравоохранения Буэнос-Айреса Фернан Кирос заявил, что многие столичные жители уже три месяца ждут второго укола, а городские власти пока так и не получили информации о том, когда будет доступен второй компонент. “Они (жители столицы) очень огорчены, очень ждут, когда их вакцинируют”, - сетовал он.

Депутат от провинции Мендоса Альфредо Корнехо в своем “Твиттере” обратился к министру здравоохранения страны Карле Виццотти с требованием разъяснить, нужен ли вообще второй компонент “Спутника” и можно ли откладывать второй укол на неопределенный срок.

Lamentablemente la ministra @carlavizzotti genera más dudas que certezas. Es hora que aclare, sin titubeos, si la segunda dosis de la Sputnik V no es necesaria o, en su defecto, muestre la documentación fundamentando que se puede postergar indefinidamente. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) June 22, 2021

Депутат и экс-министр здравоохранения Аргентины Клаудиа Нахуль обвинила Виццотти в недальновидности. "О том, что второй компонент "Спутника" производится дольше [чем первый], было давно известно. Почему же не начались испытания его эффективности в сочетании с AstraZeneca?" - задавалась она вопросом.

Las declaraciones de @carlavizzotti sobre la efectividad de las vacunas y la llegada de segundas dosis son un nuevo capítulo del vicio preferido del Gobierno: confundir y distraer para tapar los errores de gestión. Se llevan comunicación y empatía a marzo. Otra vez. (abro hilo)👇 https://t.co/uv1SSKDCgR — Claudia Najul (@ClauNaj) June 22, 2021

Ситуацию со “Спутником” критикуют и некоторые аргентинские ученые. Например, ученый-патолог и лауреат Ордена Британской Империи Марта Коэн отмечала, что ожидать три месяца второго компонента "Спутника" - это "устаревший, непрактичный и неэффективный подход" и плохая стратегия против нового, более заразного штамма "Дельта".

Совмещение вакцин

В ожидании второго компонента “Спутника” аргентинские власти рассматривают возможность его совмещения с другими разрешенными в стране вакцинами. Как отмечала Карла Виццотти, такой вариант изучается руководством страны уже давно.

"Мы оцениваем такую возможность с первого момента [вакцинации] не только из-за сложностей в поставках [вакцин], но и для того, чтобы упростить процесс вакцинации", - объясняла она.

Второй компонент "Спутника" может быть заменен другой вакциной. ФОТО: Getty Images

Глава кабинета министров Аргентины Сантьяго Кафьеро привел в пример канцлера Германии Ангелу Меркель, которая привилась одним компонентом вакцины AstraZeneca и вторым - вакцины Moderna.

"Совмещение вакцин - это то, что сейчас обсуждается в Аргентине, однако пока это не получило одобрения Национальной комиссии по вакцинации (CONAIN), консультативного органа, который состоит из экспертов и ученых-иммунологов", - объяснял он в интервью Си-эн-эн.

По мнению чиновника, китайский препарат CanSino мог бы подойти в качестве второго компонента после первой прививки "Спутником". "Аденовирус в вакцине CanSino - это тот же аденовирус 5 [что и в "Спутнике"] - поэтому это те вакцины, которые можно сочетать", - отмечал Кафьеро.

Министр здравоохранения провинции Тукуман Россана Чала, в свою очередь, заявила, что если власти допустят совмещение "Спутника" с британской вакциной AstraZeneca, то она готова приступить к такой вакцинации в своем регионе.

"Если иметь в виду, что вакцины производятся на одной базе, то изначально не должно быть проблем с совмещением "Спутника" и AstraZeneca", - утверждала Чала.

Не только Аргентина

Российская вакцина "Спутник V" зарегистрирована уже в 60 странах с общим населением 3 млрд человек, однако на перебои с ее поставками жалуется не только Аргентина.

Например, в апреле правительство Гватемалы заказало и оплатило 16 млн доз российского препарата за 160 млн долларов, однако на данный момент страна получила лишь 150 тысяч доз, то есть менее 1% от приобретенного объема.

24 июня эта тема даже обсуждалась на встрече главы МИД России Сергея Лаврова и его гватемальского коллеги Педро Броло Вилы, который прибыл с визитом в Москву. По итогам этих переговоров гватемальские и российские власти так и не сообщили, когда планируется завершить поставки закупленного "Спутника".

В мае замминистра здравоохранения Мексики Уго Лопес Гателл также сетовал на то, что вторая доза "Спутника" поставляется в страну с задержками, и люди не могут записаться на второй укол.

В итоге мексиканские власти задумываются над тем, чтобы использовать однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт" как основную, а вторую дозу "Спутника" вкалывать для усиления эффекта в течение шести месяцев.