Фото ⟩ Выставлен на продажу обладатель титула "Самый красивый дом 2019 года"
В живописных окрестностях озера Выртсъярв продается известный комплекс для отдыха Vehendi, передает Kodustiil.
В живописных окрестностях озера Выртсъярв продается известный комплекс для отдыха Vehendi, передает Kodustiil.
Многим название Vehendi, вероятно, напомнит организованные фирмой "летние дни", трогательные свадьбы или другие неповторимые праздники на берегу озера Выртсъярв. Однако теперь можно превратить воспоминания в повседневную реальность, ведь популярный гостевой дом Vehendi выставлен на продажу.
В 2019 году титул самого красивого дома Тартумаа достался именно этому, одному из самых больших бревенчатых домов в Эстонии, В доме, построенном по проекту Оття Оямаа, 21 двухместная комната, большинство из которых с туалетом и душевой. Есть также собственная сауна и бассейн.
Помимо основного дома, на участке есть домики, в которых могут разместиться до 28 человек. Конечно, есть и стоянка для автоприцепов, вмещающая до 10 автомобилей. Комплекс выставлен на продажу за 950 000 евро.
С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.