Дефицит учителей растет, школы ищут преподавателей

На основании опубликованных в профильной газете Õpetajate Leht в данный момент объявлений, наибольшая нехватка наблюдается в учителях математики, которых ищут 22 школы - как в Таллинне и уездных центрах, так и в небольших сельских учебных заведениях, не хватает классных руководителей (21 объявление), учителей английского языка (15), природоведения (12) и логопедов (13).

"Молодых учителей надо заманивать и удерживать, лишь половина окончивших образование поступают на работу в школу, а из поступивших на работу в течение четырех лет уходит половина", - сказал председатель правления Союза работников образования Реэмо Волтри.

Он отметил, что главная причина дефицита - недостаточный прирост кадров, что связано с высокой ответственностью и нагрузкой при маленькой зарплате.

По оценке Волтри, одобренная в прошлом году государственная бюджетная стратегия, согласно которой зарплаты учителей заморозили до 2024 года, послала четкий сигнал молодым людям, которые рассматривали возможность учительской карьеры.