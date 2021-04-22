Картина дня: тысячи испорченных доз вакцины, миллиардные инвестиции Volkswagen и дефицит учителей
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июня.
Более 68000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria COVID-19, предназначенных для пожертвования другим странам, стали непригодными для использования из-за повышения температуры в холодильной камере Департамента здоровья. Читать далее...
Позиции разных стран мира относительно того, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом или достаточно естественного иммунитета, разнятся. Какова точка зрения медицинских властей Эстонии на этот вопрос, выяснял Rus.Postimees.
Со вчерашнего дня медицинский центр Confido вакцинирует без предварительной регистрации в клинике быстрого обслуживания, расположенной в ласнамяэском торговом центре Centrum, предлагая однодозовую вакцину Janssen. «Мы гарантировали наличие вакцины в объеме 100 доз в день», - сказал Postimees исполнительный директор Confido Ристо Лаур.
В прошлом году автоконцерн Volkswagen основал в Эстонии дочернее предприятие CARIAD Estonia, занимающееся разработкой программного обеспечения. Всего в прошлом году инвестиции предприятия достигли 1,57 млрд евро. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3778 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 47, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее....
Помимо борьбы с коронавирусом этим летом, ведущему врачу Клиники Тартуского университета доктору Матти Майметсу придется найти время, чтобы в понедельник предстать перед Тартуским уездным судом по обвинению в коррупции. Читать далее...
Цель государства — к осени привить от коронавируса минимум 70 процентов взрослого населения. Однако темпы введения первой дозы снижаются вот уже месяц. Кроме того, наши позиции существенно ухудшились и в рейтинге стран Европы: если до апреля Эстонии удавалось находиться по темпам вакцинации в первой пятерке, то к настоящему моменту мы седьмые с конца. Читать далее...
Бывшие работники обанкротившегося эстонского национального авиаперевозчика Estonian Air заключили компромиссное соглашение с компанией Nordic Crew Management (NCM) и отказались от длившейся пять лет судебной тяжбы с авиакомпанией, созданной вместо Estonian Air. Читать далее...
Пара касаний экрана смартфона — и через пару десятков минут пакеты с едой из любимого вами ресторана или магазина уже стоят на пороге вашего дома. В условиях всевозможных ограничений возможность доставки еды на дом стала для многих настоящим спасением. Но так ли идеальна услуга, как это может показаться на первый взгляд, и почему государство озаботилось изменением правил для четырехколесных мопедов? Читать далее...
Вначале моя болезнь протекала спокойнее, чем у мужа, который свалился практически сразу, но потом и мне стало хуже - так 33-летняя Кадри Хааванди вспоминает начало заболевания Covid-19, а было это почти пять месяцев назад. Читать далее...
За два месяца до начала учебного года в эстонских школах снова большое число учительских вакансий, что указывает на растущий дефицит преподавателей. Читать далее...