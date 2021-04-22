Картина дня: тысячи испорченных доз вакцины, миллиардные инвестиции Volkswagen и дефицит учителей

Департамент здоровья: холодильники отключались дважды, испорчено почти 100 000 доз вакцин

Более 68000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria COVID-19, предназначенных для пожертвования другим странам, стали непригодными для использования из-за повышения температуры в холодильной камере Департамента здоровья. Читать далее...

Отвечает Департамент здоровья 〉 Нужна ли прививка переболевшему коронавирусом? А что там с повторной вакцинацией?

Позиции разных стран мира относительно того, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом или достаточно естественного иммунитета, разнятся. Какова точка зрения медицинских властей Эстонии на этот вопрос, выяснял Rus.Postimees.

Репортаж 〉 В Ласнамяэ спрос на вакцину превосходит ожидания

Со вчерашнего дня медицинский центр Confido вакцинирует без предварительной регистрации в клинике быстрого обслуживания, расположенной в ласнамяэском торговом центре Centrum, предлагая однодозовую вакцину Janssen. «Мы гарантировали наличие вакцины в объеме 100 доз в день», - сказал Postimees исполнительный директор Confido Ристо Лаур.

Концерн Volswagen инвестирует в Эстонию миллиарды

В прошлом году автоконцерн Volkswagen основал в Эстонии дочернее предприятие CARIAD Estonia, занимающееся разработкой программного обеспечения. Всего в прошлом году инвестиции предприятия достигли 1,57 млрд евро. Читать далее...

За сутки в Эстонии прибавилось 47 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3778 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 47, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее....

Врач Клиники Тартуского университета предстал перед судом

Помимо борьбы с коронавирусом этим летом, ведущему врачу Клиники Тартуского университета доктору Матти Майметсу придется найти время, чтобы в понедельник предстать перед Тартуским уездным судом по обвинению в коррупции. Читать далее...

Графики 〉 Жара отбила у жителей Эстонии желание вакцинироваться

Цель государства — к осени привить от коронавируса минимум 70 процентов взрослого населения. Однако темпы введения первой дозы снижаются вот уже месяц. Кроме того, наши позиции существенно ухудшились и в рейтинге стран Европы: если до апреля Эстонии удавалось находиться по темпам вакцинации в первой пятерке, то к настоящему моменту мы седьмые с конца. Читать далее...

Бывшие работники Estonian Air отказались от иска против Nordica

Бывшие работники обанкротившегося эстонского национального авиаперевозчика Estonian Air заключили компромиссное соглашение с компанией Nordic Crew Management (NCM) и отказались от длившейся пять лет судебной тяжбы с авиакомпанией, созданной вместо Estonian Air. Читать далее...

Когда в сумке стынет еда: правда ли курьеры опасны на дороге?

Пара касаний экрана смартфона — и через пару десятков минут пакеты с едой из любимого вами ресторана или магазина уже стоят на пороге вашего дома. В условиях всевозможных ограничений возможность доставки еды на дом стала для многих настоящим спасением. Но так ли идеальна услуга, как это может показаться на первый взгляд, и почему государство озаботилось изменением правил для четырехколесных мопедов? Читать далее...

«Это самые тяжелые последствия болезни»: Covid-19 лишил молодую женщину жизненных сил

Вначале моя болезнь протекала спокойнее, чем у мужа, который свалился практически сразу, но потом и мне стало хуже - так 33-летняя Кадри Хааванди вспоминает начало заболевания Covid-19, а было это почти пять месяцев назад. Читать далее...

Дефицит учителей растет, школы ищут преподавателей