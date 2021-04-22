Картина дня: тысячи испорченных доз вакцины, миллиардные инвестиции Volkswagen и опасная игра
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июня.
Более 68000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria COVID-19, предназначенных для пожертвования другим странам, стали непригодными для использования из-за повышения температуры в холодильной камере Департамента здоровья. Читать далее...
В прошлом году автоконцерн Volkswagen основал в Эстонии дочернее предприятие CARIAD Estonia, занимающееся разработкой программного обеспечения. Всего в прошлом году инвестиции предприятия достигли 1,57 млрд евро. Читать далее...
Поздний вечер на шоссе Пярну-Пайде: трое учеников начальной школы стоят на обочине, и вдруг один из них выбегает на дорогу и бросается на землю. Вдалеке начинают мигать фары машины, но ребенок не обращает внимания. Только когда одна машина останавливается и водитель выходит из автомобиля, ребенок вскакивает и бежит. Болеющие за смельчака на обочине друзья также скрываются. Читать далее...
Позиции разных стран мира относительно того, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом или достаточно естественного иммунитета, разнятся. Какова точка зрения медицинских властей Эстонии на этот вопрос, выяснял Rus.Postimees.
Со вчерашнего дня медицинский центр Confido вакцинирует без предварительной регистрации в клинике быстрого обслуживания, расположенной в ласнамяэском торговом центре Centrum, предлагая однодозовую вакцину Janssen. «Мы гарантировали наличие вакцины в объеме 100 доз в день», - сказал Postimees исполнительный директор Confido Ристо Лаур.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3778 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 47, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее....
Помимо борьбы с коронавирусом этим летом, ведущему врачу Клиники Тартуского университета доктору Матти Майметсу придется найти время, чтобы в понедельник предстать перед Тартуским уездным судом по обвинению в коррупции. Читать далее...
Цель государства — к осени привить от коронавируса минимум 70 процентов взрослого населения. Однако темпы введения первой дозы снижаются вот уже месяц. Кроме того, наши позиции существенно ухудшились и в рейтинге стран Европы: если до апреля Эстонии удавалось находиться по темпам вакцинации в первой пятерке, то к настоящему моменту мы седьмые с конца. Читать далее...
Бывшие работники обанкротившегося эстонского национального авиаперевозчика Estonian Air заключили компромиссное соглашение с компанией Nordic Crew Management (NCM) и отказались от длившейся пять лет судебной тяжбы с авиакомпанией, созданной вместо Estonian Air. Читать далее...
Пара касаний экрана смартфона — и через пару десятков минут пакеты с едой из любимого вами ресторана или магазина уже стоят на пороге вашего дома. В условиях всевозможных ограничений возможность доставки еды на дом стала для многих настоящим спасением. Но так ли идеальна услуга, как это может показаться на первый взгляд, и почему государство озаботилось изменением правил для четырехколесных мопедов? Читать далее...
Вначале моя болезнь протекала спокойнее, чем у мужа, который свалился практически сразу, но потом и мне стало хуже - так 33-летняя Кадри Хааванди вспоминает начало заболевания Covid-19, а было это почти пять месяцев назад. Читать далее...
За два месяца до начала учебного года в эстонских школах снова большое число учительских вакансий, что указывает на растущий дефицит преподавателей. Читать далее...
Ремонт фасада Пиритаского центра досуга и строительство системы отвода сточных вод начались на несколько недель позже запланированного из-за того, что весной на крыше здания было обнаружено гнездо чаек. Читать далее...
Члены научного совета при правительстве Ирья Лутсар и Андрес Меритс подчеркнули, что вакцины обеспечивают чуть менее эффективную защиту от дельта-штамма коронавируса, но это все же намного лучше, чем полное отсутствие вакцинации. Читать далее...
Начался снос дома на Маакри, 23а, известного как Дом Postimees. На его месте возникнет новое офисное здание A-класса под названием Maakri HUB. Строительные работы в центре Таллинна продлятся почти год и будут проводиться максимально аккуратно, не нарушая жизни улицы Маакри. Fausto Capital инвестирует в покупку недвижимости Maakri 23а и ее реновацию 25 миллионов евро. Читать далее...
Сегодня в больнице скончалась 90-летняя женщина, которая переходила вчера дорогу в Ляэне-Харьюском уезде и попала под машину. Читать далее...
Во вторник днем полиция в сотрудничестве со спасателями на воде G4S помогала искать пропавшую на пляже Пирита 13-летнюю девочку, которая одна ушла купаться. Ребенок вернулся чуть позже чем через час после своего исчезновения. Спасатели на воде просят в случае каких-либо проблем, возникающих на пляже, в первую очередь обращаться к береговой охране, которая при необходимости привлечет полицию. Читать далее...