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  • Картина дня: тысячи испорченных доз вакцины, миллиардные инвестиции Volkswagen и опасная игра

Картина дня: тысячи испорченных доз вакцины, миллиардные инвестиции Volkswagen и опасная игра

Вакцина Astra Zeneca. ФОТО: Dado Ruvic

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 29 июня.

Департамент здоровья: холодильники отключались дважды, испорчено почти 100 000 доз вакцин

Более 68000 доз вакцины AstraZeneca Vaxzevria COVID-19, предназначенных для пожертвования другим странам, стали непригодными для использования из-за повышения температуры в холодильной камере Департамента здоровья. Читать далее...

Концерн Volswagen инвестирует в Эстонию миллиарды

В прошлом году автоконцерн Volkswagen основал в Эстонии дочернее предприятие CARIAD Estonia, занимающееся разработкой программного обеспечения. Всего в прошлом году инвестиции предприятия достигли 1,57 млрд евро. Читать далее...

В одном из регионов Эстонии среди детей распространяется смертельно опасная игра

Поздний вечер на шоссе Пярну-Пайде: трое учеников начальной школы стоят на обочине, и вдруг один из них выбегает на дорогу и бросается на землю. Вдалеке начинают мигать фары машины, но ребенок не обращает внимания. Только когда одна машина останавливается и водитель выходит из автомобиля, ребенок вскакивает и бежит. Болеющие за смельчака на обочине друзья также скрываются. Читать далее...

Отвечает Департамент здоровья 〉 Нужна ли прививка переболевшему коронавирусом? А что там с повторной вакцинацией?

Позиции разных стран мира относительно того, нужно ли прививаться переболевшим коронавирусом или достаточно естественного иммунитета, разнятся. Какова точка зрения медицинских властей Эстонии на этот вопрос, выяснял Rus.Postimees.

Репортаж 〉 В Ласнамяэ спрос на вакцину превосходит ожидания

Со вчерашнего дня медицинский центр Confido вакцинирует без предварительной регистрации в клинике быстрого обслуживания, расположенной в ласнамяэском торговом центре Centrum, предлагая однодозовую вакцину Janssen. «Мы гарантировали наличие вакцины в объеме 100 доз в день», - сказал Postimees исполнительный директор Confido Ристо Лаур.

За сутки в Эстонии прибавилось 47 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3778 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 47, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее....

Врач Клиники Тартуского университета предстал перед судом

Помимо борьбы с коронавирусом этим летом, ведущему врачу Клиники Тартуского университета доктору Матти Майметсу придется найти время, чтобы в понедельник предстать перед Тартуским уездным судом по обвинению в коррупции. Читать далее...

Графики 〉 Жара отбила у жителей Эстонии желание вакцинироваться

Цель государства — к осени привить от коронавируса минимум 70 процентов взрослого населения. Однако темпы введения первой дозы снижаются вот уже месяц. Кроме того, наши позиции существенно ухудшились и в рейтинге стран Европы: если до апреля Эстонии удавалось находиться по темпам вакцинации в первой пятерке, то к настоящему моменту мы седьмые с конца. Читать далее...

Бывшие работники Estonian Air отказались от иска против Nordica

Бывшие работники обанкротившегося эстонского национального авиаперевозчика Estonian Air заключили компромиссное соглашение с компанией Nordic Crew Management (NCM) и отказались от длившейся пять лет судебной тяжбы с авиакомпанией, созданной вместо Estonian Air. Читать далее...

Когда в сумке стынет еда: правда ли курьеры опасны на дороге?

Пара касаний экрана смартфона — и через пару десятков минут пакеты с едой из любимого вами ресторана или магазина уже стоят на пороге вашего дома. В условиях всевозможных ограничений возможность доставки еды на дом стала для многих настоящим спасением. Но так ли идеальна услуга, как это может показаться на первый взгляд, и почему государство озаботилось изменением правил для четырехколесных мопедов? Читать далее...

«Это самые тяжелые последствия болезни»: Covid-19 лишил молодую женщину жизненных сил

Вначале моя болезнь протекала спокойнее, чем у мужа, который свалился практически сразу, но потом и мне стало хуже - так 33-летняя Кадри Хааванди вспоминает начало заболевания Covid-19, а было это почти пять месяцев назад. Читать далее...

Дефицит учителей растет, школы ищут преподавателей

За два месяца до начала учебного года в эстонских школах снова большое число учительских вакансий, что указывает на растущий дефицит преподавателей. Читать далее...

Из-за чаек затормозили ремонт Пиритаского центра досуга

Ремонт фасада Пиритаского центра досуга и строительство системы отвода сточных вод начались на несколько недель позже запланированного из-за того, что весной на крыше здания было обнаружено гнездо чаек. Читать далее...

Лутсар и Меритс подтверждают эффективность вакцин против дельта-штамма коронавируса

Члены научного совета при правительстве Ирья Лутсар и Андрес Меритс подчеркнули, что вакцины обеспечивают чуть менее эффективную защиту от дельта-штамма коронавируса, но это все же намного лучше, чем полное отсутствие вакцинации. Читать далее...

В центре Таллинна ломают офисное здание. Что дальше?

 

Начался снос дома на Маакри, 23а, известного как Дом Postimees. На его месте возникнет новое офисное здание A-класса под названием Maakri HUB. Строительные работы в центре Таллинна продлятся почти год и будут проводиться максимально аккуратно, не нарушая жизни улицы Маакри. Fausto Capital инвестирует в покупку недвижимости Maakri 23а и ее реновацию 25 миллионов евро. Читать далее...

Женщина, попавшая вчера в Харьюмаа под машину, скончалась в больнице

Сегодня в больнице скончалась 90-летняя женщина, которая переходила вчера дорогу в Ляэне-Харьюском уезде и попала под машину. Читать далее...

Береговая охрана и полиция искали на пляже Пирита пропавшего ребенка

Во вторник днем полиция в сотрудничестве со спасателями на воде G4S помогала искать пропавшую на пляже Пирита 13-летнюю девочку, которая одна ушла купаться. Ребенок вернулся чуть позже чем через час после своего исчезновения. Спасатели на воде просят в случае каких-либо проблем, возникающих на пляже, в первую очередь обращаться к береговой охране, которая при необходимости привлечет полицию. Читать далее...

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