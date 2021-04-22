Картина дня: тысячи испорченных доз вакцины, миллиардные инвестиции Volkswagen и опасная игра

Пара касаний экрана смартфона — и через пару десятков минут пакеты с едой из любимого вами ресторана или магазина уже стоят на пороге вашего дома. В условиях всевозможных ограничений возможность доставки еды на дом стала для многих настоящим спасением. Но так ли идеальна услуга, как это может показаться на первый взгляд, и почему государство озаботилось изменением правил для четырехколесных мопедов? Читать далее...

«Это самые тяжелые последствия болезни»: Covid-19 лишил молодую женщину жизненных сил

Вначале моя болезнь протекала спокойнее, чем у мужа, который свалился практически сразу, но потом и мне стало хуже - так 33-летняя Кадри Хааванди вспоминает начало заболевания Covid-19, а было это почти пять месяцев назад. Читать далее...

Дефицит учителей растет, школы ищут преподавателей

За два месяца до начала учебного года в эстонских школах снова большое число учительских вакансий, что указывает на растущий дефицит преподавателей. Читать далее...

Из-за чаек затормозили ремонт Пиритаского центра досуга

Ремонт фасада Пиритаского центра досуга и строительство системы отвода сточных вод начались на несколько недель позже запланированного из-за того, что весной на крыше здания было обнаружено гнездо чаек. Читать далее...

Лутсар и Меритс подтверждают эффективность вакцин против дельта-штамма коронавируса

Члены научного совета при правительстве Ирья Лутсар и Андрес Меритс подчеркнули, что вакцины обеспечивают чуть менее эффективную защиту от дельта-штамма коронавируса, но это все же намного лучше, чем полное отсутствие вакцинации. Читать далее...

В центре Таллинна ломают офисное здание. Что дальше?

Начался снос дома на Маакри, 23а, известного как Дом Postimees. На его месте возникнет новое офисное здание A-класса под названием Maakri HUB. Строительные работы в центре Таллинна продлятся почти год и будут проводиться максимально аккуратно, не нарушая жизни улицы Маакри. Fausto Capital инвестирует в покупку недвижимости Maakri 23а и ее реновацию 25 миллионов евро. Читать далее...

Женщина, попавшая вчера в Харьюмаа под машину, скончалась в больнице

Сегодня в больнице скончалась 90-летняя женщина, которая переходила вчера дорогу в Ляэне-Харьюском уезде и попала под машину. Читать далее...

Береговая охрана и полиция искали на пляже Пирита пропавшего ребенка