В предстоящие выходные в порту Ноблесснер пройдет фестиваль SUME
В пятницу и субботу, 2 и 3 июля, в портовом городке Ноблесснера пройдет фестиваль SUME, где выступят nublu, Trad.Attack!, Ewert & The Two Dragons, NOËP и многие другие, пишет ERR.
В пятницу и субботу, 2 и 3 июля, в портовом городке Ноблесснера пройдет фестиваль SUME, где выступят nublu, Trad.Attack!, Ewert & The Two Dragons, NOËP и многие другие, пишет ERR.
Фестиваль SUME, который в этом году состоится впервые, посвящен отечественной музыке.
"Еще в прошлом году, когда изначально должен был состояться фестиваль, мы хотели обеспечить посетителям лучшие впечатления от выступлений местных артистов. В этом году мы решили сделать фестиваль двухдневным, чтобы дополнить и разнообразить музыкальную программу", - прокомментировал руководитель проекта Марек Фальгот.
Организаторы отмечают, что посетителям не нужно предъявлять свидетельство о вакцинации или сдавать быстрый тест на коронавирус.
Официальная программа фестиваля SUME продолжится в Батарейной морской крепости, более подробная информация доступна на сайте фестиваля.