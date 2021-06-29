В предстоящие выходные в порту Ноблесснер пройдет фестиваль SUME

Фестиваль SUME, который в этом году состоится впервые, посвящен отечественной музыке.

"Еще в прошлом году, когда изначально должен был состояться фестиваль, мы хотели обеспечить посетителям лучшие впечатления от выступлений местных артистов. В этом году мы решили сделать фестиваль двухдневным, чтобы дополнить и разнообразить музыкальную программу", - прокомментировал руководитель проекта Марек Фальгот.

Организаторы отмечают, что посетителям не нужно предъявлять свидетельство о вакцинации или сдавать быстрый тест на коронавирус.