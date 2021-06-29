Кайа Канепи проиграла в первом круге Уимблдона

Во вторник в матче первого раунда занимающая 78-е место в мировом рейтинге эстонка в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой (WTA 65) из России - 4:6, 2:6, передает Rus.ERR.

В дебютном сете Кайа Канепи пыталась оказывать своей сопернице серьезное сопротивление, а во второй партии Самсонова уже владела ощутимым преимуществом.

Россиянка сделала 11 эйсов, реализовала 4 из 7 брейr-пойнтов и допустила 4 двойные ошибки. Канепи дважды подала навылет, использовала 1 брейк-пойнтов из 2 и совершила три двойные ошибки.