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Кайа Канепи проиграла в первом круге Уимблдона

Кайа Канепи. ФОТО: DAVE HUNT

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи не сумела пробиться во второй раунд Уимблдона - третьего в текущем сезоне теннисного турнира категории «Большого шлема».

Во вторник в матче первого раунда занимающая 78-е место в мировом рейтинге эстонка в двух сетах уступила Людмиле Самсоновой (WTA 65) из России - 4:6, 2:6, передает Rus.ERR.

В дебютном сете Кайа Канепи пыталась оказывать своей сопернице серьезное сопротивление, а во второй партии Самсонова уже владела ощутимым преимуществом.

Россиянка сделала 11 эйсов, реализовала 4 из 7 брейr-пойнтов и допустила 4 двойные ошибки. Канепи дважды подала навылет, использовала 1 брейк-пойнтов из 2 и совершила три двойные ошибки.

На Уимблдоне Кайа Канепи планирует выступить и в женском парном разряде.

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