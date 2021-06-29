Женщина, попавшая вчера в Харьюмаа под машину, скончалась в больнице

В понедельник в 12:30 на 29-м километре шоссе Таллинн-Палдиски произошло ДТП, когда, по предварительным данным, 90-летняя женщина пересекала проезжую часть и была сбита автомобилем Mitsubishi. За рулем автомобиля находилась трезвая 61-летняя женщина, у которой есть право на управление автомобиля.

Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу, где пострадавшая скончалась сегодня от полученных травм.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс сказал, что точные обстоятельства ДТП выяснит следствие, но, по первоначальным данным, в момент ДТП пожилая женщина находилась на проезжей части. На данном отрезке дороги максимально разрешенная скорость – 70 км/ч.

«На загородных дорогах в случае отсутствия рядом пешеходной дорожки пешеходы должны идти по левой обочине и при переходе проезжей части заранее убедиться, что пересекать дорогу безопасно. За городом скорость выше и, соответственно, тормозной путь длиннее. Поэтому при переходе дороги надо полностью убедиться, что вы успеете безопасно перейти дорогу. При возможности следует использовать выделенное место перехода дороги», – сказал Лаатс.