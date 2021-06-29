Мошенники вновь выманили у жителей Эстонии тысячи евро

На Хийумаа 28 июня полиции сообщили, что две недели назад 32-летний мужчина выставил в одной групп Facebook объявление, что хочет приобрести две звуковые колонки. К нему обратился мужчина, представился сотрудником зарубежного предприятия и выслал счет за колонки. Покупатель оплатил счет, с ним связались через несколько дней и сказали, что возникла какая-то запутанная ситуация в банке и деньги вернут. После возвращения денег покупателя попросили снова заплатить за колонки на другой счет. После совершения второго перевода человек, назвавшийся представителем фирмы, не выходит на связь, а колонки покупателю не высланы. Предварительный ущерб 2680 евро.

Вчера было начато два уголовных делопроизводства о мошенничестве по схеме «звонок из банка».

В волости Рае пострадавшему позвонил мнимый работник банка, который под предлогом аннулирования подозрительной сделки попросил ввести ПИН-коды Smart-ID. Позже пострадавший обнаружил пропажу 4000 евро.

В Нарвское отделении полиции обратился 54-летний мужчина, которому также позвонили «из банка» и сообщили о сомнительных сделках, которые надо заблокировать. Под этим предлогом попросили ввести коды ПИН-коды Smart-ID. Позже пострадавший обнаружил пропажу также 4000 евро.

Веб-констебль Андеро Сепп напоминает, что в случае заключения сделок купли-продажи надо быть внимательными и всегда все перепроверять.