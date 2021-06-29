ФОТО: BBC News

Утром во вторник у журналистов издания "Проект" прошли обыски. По словам адвокатов, после допросов сотрудники издания стали свидетелями по делу о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Что об этом известно?

Утром во вторник у журналистов издания "Проект" прошли обыски. По словам адвокатов, после допросов сотрудники издания стали свидетелями по делу о клевете в отношении петербургского бизнесмена Ильи Трабера. Что об этом известно?

Что случилось

Около 8 часов утра во вторник независимое издание "Проект" сообщило в своем телеграм-канале об обысках в московских квартирах главного редактора Романа Баданина и журналистки Марии Жолобовой. Также сообщалось, что заместитель главного редактора Михаил Рубин был задержан у дома Жолобовой. Обыск прошел и дома у родителей Рубина, а позже и у него самого.

У журналистов изъяли электронные носители, телефоны и компьютеры.

Как сообщил глава Международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, обыски проходили как неотложные, то есть без постановления суда, по решению следователя.

Адвокат Рубина сказал Би-би-си, что следственная группа, которая проводит обыски, из Санкт-Петербурга. Судебного решения об обыске нет, но есть постановление о не терпящих отлагательств случаях. Следственные действия проводятся по делу, возбужденному 14 ноября 2017 года.

Издание подчеркивало, что полицейские пришли за журналистами после анонса расследования о благосостоянии главы МВД России Владимира Колокольцева. Сам текст был опубликован во вторник утром.

В расследовании говорится, что Колокольцев мог быть связан с криминальными авторитетами 1990-х годов. Кроме того, как утверждают журналисты "Проекта", семья министра может владеть крупной недвижимостью в Москве и Подмосковье.

"Проект" основан в 2018 году бывшим главным редактором РБК и "Дождя" Романом Баданиным. Издание специализируется на расследованиях, посвященных благосостоянию, связям и возможным коррупционным действиям чиновников.

Из-за чего обыски?

Адвокаты журналистов рассказали, что следственные действия проводятся по делу, возбужденному по части 2 статьи 128.1 УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации).

По этой статье предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

Как подсчитали "Открытые медиа", за весь 2020 год в России до суда дошли только пять дел по такой статье.

"Потерпевшим по этому делу является петербургский бизнесмен Илья Трабер", - сказал Интерфаксу адвокат Василий Кушнир.

В пресс-службе главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела о клевете, которое было возбуждено по заявлению гражданина о демонстрации в эфире телеканала "Дождь" фильма, который содержал заведомо ложную информацию, порочащую его честь и достоинство.

Баданин. ФОТО: BBC

"Установлено, что авторами фильма являются Роман Баданин и Мария Жолобова. В целях получения сведений, имеющих доказательственное значение по уголовному делу, проводится ряд обысков, в том числе по местам их проживания", - пояснили в МВД.

В фильме журналисты назвали Трабера "единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин".

По словам адвоката Василия Кушнира (представляет интересы Жолобовой), в постановлении об обыске сказано, что у Трабера после публикации сюжета ухудшилось состояние здоровья.

Адвокаты сообщили, что журналисты проходят по делу свидетелями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не знает, в чем суть претензий правоохранительных органов к руководителям издания "Проект", в том числе Роману Баданину, но не видит в таких действиях мотива мести.

ФОТО: BBC

По словам Пескова, Путину известна фамилия Ильи Трабера, однако глава государства не состоял с ним в дружеских или деловых отношениях.

Редакция "Проекта" назвала обыски попыткой цензуры и давления.

"Следователей интересует не то, как родственники людей на государственных должностях получили собственность, которая им заведомо не по карману - а то, как об этом узнали журналисты", - сказано в заявлении редакции.

О чем был фильм "Дождя"?

Петербургский миллиардер Трабер, как сообщал "Дождь", - отставной офицер-подводник. Испанская прокуратура предполагает, что он может быть одним из лидеров легендарной Тамбовской ОПГ.

В 1990-х и 2000-х Трабер работал над проектом нефтеналивного терминала в Петербурге и часто обращался в городскую мэрию, где тогда работал Владимир Путин. Личное знакомство Путина и Трабера официально подтверждал "Новой газете" пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.