Галерея ⟩ Евро-2020: Англия обыграла Германию в официальном матче впервые с 2001 года
Сборная Англии победила сборную Германии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020, пишет Sports.ru.
Сборная Англии победила сборную Германии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020, пишет Sports.ru.
Английская команда одержала победу над Германией в официальной игре впервые с 2001 года.
С тех пор команды встречались в 1/8 финала ЧМ-2010, немцы одержали победу со счетом 4:1.
Помимо этого, Англия выиграла у немцев дома впервые с 1975 года. Тогда англичане победили со счетом 2:0.
С тех пор две игры завершились вничью, 5 матчей – победой Германии.