Галерея ⟩ Евро-2020: Англия обыграла Германию в официальном матче впервые с 2001 года

Английская команда одержала победу над Германией в официальной игре впервые с 2001 года.

С тех пор команды встречались в 1/8 финала ЧМ-2010, немцы одержали победу со счетом 4:1.

Помимо этого, Англия выиграла у немцев дома впервые с 1975 года. Тогда англичане победили со счетом 2:0.