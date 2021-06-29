Вт, 29.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
1

Галерея ⟩ Евро-2020: Англия обыграла Германию в официальном матче впервые с 2001 года

Сборная Англии победила сборную Германии (2:0) в матче 1/8 финала Евро-2020, пишет Sports.ru.

Английская команда одержала победу над Германией в официальной игре впервые с 2001 года.

С тех пор команды встречались в 1/8 финала ЧМ-2010, немцы одержали победу со счетом 4:1.

Помимо этого, Англия выиграла у немцев дома впервые с 1975 года. Тогда англичане победили со счетом 2:0.

С тех пор две игры завершились вничью, 5 матчей – победой Германии.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back