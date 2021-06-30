Стальнухин: бурления в Нарве – лучше того болота, которое было раньше
- До декабря во власти творилось чёрт-те что
- При Яне Тоом в Нарве даже не пахло центризмом
- Мы с Катри Райк клятву верности друг другу не давали
- Братцы-кролики из EKRE из всего извлекают выгоду
- В эстонской политике нет сильных фигур
В преддверии муниципальных выборов Нарва продолжает бурлить. В конце минувшей недели мэр Нарвы Катри Райк объявила об отказе баллотироваться в списках Центристской партии, создав собственный избирательный блок под названием «Список Катри Райк». Чем этот демарш обернется для Центристской партии?