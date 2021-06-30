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  • Стальнухин: бурления в Нарве – лучше того болота, которое было раньше
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Стальнухин: бурления в Нарве – лучше того болота, которое было раньше

  • До декабря во власти творилось чёрт-те что
  • При Яне Тоом в Нарве даже не пахло центризмом
  • Мы с Катри Райк клятву верности друг другу не давали
  • Братцы-кролики из EKRE из всего извлекают выгоду
  • В эстонской политике нет сильных фигур

В преддверии муниципальных выборов Нарва продолжает бурлить. В конце минувшей недели мэр Нарвы Катри Райк объявила об отказе баллотироваться в списках Центристской партии, создав собственный избирательный блок под названием «Список Катри Райк». Чем этот демарш обернется для Центристской партии?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Нарвского горсобрания, центрист Михаил Стальнухин.

Выдержки из беседы:

– Чем вызван резкий демарш Катри Райк? Насколько он был ожидаем?

– Это было 50х50, то ли будет демарш, то ли не будет. Когда я узнал, что в коридорах поближе к ее кабинету гуляет сплетня о том, что центристы собирают подписи за вотум недоверия мэру, о чем тут можно рассуждать? Желание Катри возглавить список и идти во главе какой-то группы вполне понятно.

– Чем может обернуться для Центристской партии потеря очередного союзника?

– Еще с момента появления коалиционного договора (с осени прошлого года) у нас был союз двух фракций – Meie Narva под руководством Катри Райк и фракции Kesk вместе со мной, внефракционным депутатом. Так оно и осталось. В таком составе мы доработаем уже до выборов.

– Насколько вероятно, что центристы сменят мэра перед самыми выборами? Вы имеете большинство в горсобрании, вам это под силу. Когда-то в результате дворцового переворота вы привели Райк к власти, а теперь не возникнет ли желания ее сместить?

– Я бы не сказал, что это был дворцовый переворот.

Это была давно назревшая необходимость, поскольку происходило отчуждение городской власти от города, творилось чёрт-те что, и все это прекрасно понимали.

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Мы пришли к власти все вместе, это была договоренность двух равноправных сторон.

– Но теперь Катри Райк объявила об отказе баллотироваться в списках Центристской партии, несмотря на ранее данные центристам обещания…

– Мы в церкви вместе не стояли и священную клятву верности друг другу не давали.

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Каждый сам выбирает тактику и стратегию предвыборной борьбы. Центристы сочли недопустимым влиять на ее решение и пожелали удачи «Списку Катри Райк». После выборов посмотрим…

– Откуда вы узнавали новости о Катри Райк, учитывая то, что на заседаниях Нарвского горсобрания, по нашим данным, вы появлялись нечасто?

– Я появляюсь в Нарве на всех заседаниях, в последние полтора года пропуски были только из-за форс-мажорных ситуаций в Рийгикогу. Во-вторых, Нарва – город небольшой, если двое пошептались на одном конце города, завтра об этом узнают все.

– Когда вы последний раз общались с Катри Райк?

– По-моему, на позапрошлой неделе. Когда в Рийгикогу был цирк с конями, мы пропадали там сутками и не было никакой возможности поддерживать общение.

– Но сама Катри Райк утверждает, что уже несколько месяцев не было никакого общения…

– Оставим это на ее совести.

– Какие выводы сделаны из демарша Катри Райк?

– Никакие! Нам все равно придется искать точки соприкосновения, и это нормально. В Рийгикогу за 30 лет после восстановления независимости лишь однажды случалось такое, когда вся ситуация зависела только от одной партии – Коалиционной, и в конечном итоге это закончилось ее полным распадом и самоуничтожением.

Единоначалие в политике предполагает наличие очень сильных фигур. Когда их нет, а в Эстонии им неоткуда взяться, начинаются негативные процессы.

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– Почему в Нарве опять назрела революционная ситуация? Что послужило толчком? Бурления и брожения продолжаются…

– В этих бурлениях и брожениях я не вижу ничего плохого. Это по-любому лучше, чем то болото, которое было до декабря прошлого года, когда очень узкая группа решала собственные проблемы, не обращая внимания на всех остальных.

– Как отразится на развитии Нарвы предвыборная чехарда?

– У нас такого бурления не было уже очень давно, хотя и была видимость каких-то изменений, когда центристы куда-то уходили и т.д. Там центризмом не пахло уже достаточно давно.

– А сейчас центризмом в Нарве запахло?

– Недавно у нас прошло годовое собрание, на котором было переизбрано правление нарвского центристского округа и уже начинает возрождаться что-то похожее на то, что было в нулевые годы: люди собираются и реально обсуждают свои проблемы, высказывают плюсы и минусы.

– То есть, нарвитяне уже улавливают запах центризма?

– Думаю, что нет, потому что интерес к Нарве со стороны СМИ ограничивается только жареными темами.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: в Нарве опять политический кризис? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ФОТО: Mihkel Maripuu
  • Чем вызван резкий демарш Карти Райк? Насколько он был ожидаемым?
  • Чем может обернуться для Центристской партии потеря очередного союзника?
  • Насколько вероятно, что центристы сменят мэра перед самыми выборами?
  • Могут ли из этой ситуации извлечь выгоду политики EKRE?
  • Как отразится на развитии Нарвы предвыборная чехарда?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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