Стальнухин: бурления в Нарве – лучше того болота, которое было раньше

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире депутат Нарвского горсобрания, центрист Михаил Стальнухин.

Выдержки из беседы:

– Чем вызван резкий демарш Катри Райк? Насколько он был ожидаем?

– Это было 50х50, то ли будет демарш, то ли не будет. Когда я узнал, что в коридорах поближе к ее кабинету гуляет сплетня о том, что центристы собирают подписи за вотум недоверия мэру, о чем тут можно рассуждать? Желание Катри возглавить список и идти во главе какой-то группы вполне понятно.

– Чем может обернуться для Центристской партии потеря очередного союзника?

– Еще с момента появления коалиционного договора (с осени прошлого года) у нас был союз двух фракций – Meie Narva под руководством Катри Райк и фракции Kesk вместе со мной, внефракционным депутатом. Так оно и осталось. В таком составе мы доработаем уже до выборов.

– Насколько вероятно, что центристы сменят мэра перед самыми выборами? Вы имеете большинство в горсобрании, вам это под силу. Когда-то в результате дворцового переворота вы привели Райк к власти, а теперь не возникнет ли желания ее сместить?

– Я бы не сказал, что это был дворцовый переворот.

Это была давно назревшая необходимость, поскольку происходило отчуждение городской власти от города, творилось чёрт-те что, и все это прекрасно понимали.

Мы пришли к власти все вместе, это была договоренность двух равноправных сторон.

– Но теперь Катри Райк объявила об отказе баллотироваться в списках Центристской партии, несмотря на ранее данные центристам обещания…

– Мы в церкви вместе не стояли и священную клятву верности друг другу не давали.

Каждый сам выбирает тактику и стратегию предвыборной борьбы. Центристы сочли недопустимым влиять на ее решение и пожелали удачи «Списку Катри Райк». После выборов посмотрим…

– Откуда вы узнавали новости о Катри Райк, учитывая то, что на заседаниях Нарвского горсобрания, по нашим данным, вы появлялись нечасто?

– Я появляюсь в Нарве на всех заседаниях, в последние полтора года пропуски были только из-за форс-мажорных ситуаций в Рийгикогу. Во-вторых, Нарва – город небольшой, если двое пошептались на одном конце города, завтра об этом узнают все.

– Когда вы последний раз общались с Катри Райк?

– По-моему, на позапрошлой неделе. Когда в Рийгикогу был цирк с конями, мы пропадали там сутками и не было никакой возможности поддерживать общение.

– Но сама Катри Райк утверждает, что уже несколько месяцев не было никакого общения…

– Оставим это на ее совести.

– Какие выводы сделаны из демарша Катри Райк?