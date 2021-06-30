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  • ДТП на пешеходном переходе: автомобиль сбил ехавшую на самокате пятилетнюю девочку

ДТП на пешеходном переходе: автомобиль сбил ехавшую на самокате пятилетнюю девочку

Пешеходный переход. ФОТО: Urmas Luik

Во вторник, 29 июня, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.

Инцидент имел место около 17.35 у дома номер 52 по улице Татари. Автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого находился 29-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе пятилетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате.

Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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