ДТП на пешеходном переходе: автомобиль сбил ехавшую на самокате пятилетнюю девочку
Во вторник, 29 июня, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Во вторник, 29 июня, в центре Таллинна произошло ДТП, в котором пострадал ребенок, сообщила пресс-служба Департамента полиции и погранохраны.
Инцидент имел место около 17.35 у дома номер 52 по улице Татари. Автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого находился 29-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе пятилетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате.
Ребенка доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.