ДТП на пешеходном переходе: автомобиль сбил ехавшую на самокате пятилетнюю девочку

Инцидент имел место около 17.35 у дома номер 52 по улице Татари. Автомобиль Škoda Octavia, за рулем которого находился 29-летний мужчина, сбил на пешеходном переходе пятилетнюю девочку, пересекавшую проезжую часть на самокате.