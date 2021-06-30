В Эстонии начнут проверять реальный пробег ввезенных из-за границы автомобилей

Манипуляции с одометром - один из основных способов обмана, которым пользуются недобросовестные продавцы автомобилей. Они привозят из-за границы в Эстонию автомобили с очень большим пробегом, а перед регистрацией меняют показатели одометра в меньшую сторону.

«Так они могут запрашивать за автомобиль намного более высокую цену. Кроме того, автомобили с небольшим пробегом легче продаются. Такая практика обманывает покупателей и ставит честных автомобильных дилеров в невыгодное положение. С помощью нового порядка мы хотим разрешить положить конец этой неразберихе», - сказал Аас.

Транспортный департамент в дальнейшем начнет проверять реальный пробег ввезенных в Эстонию из-за границы автомобилей, отказывая в их регистрации до тех пор, пока показания одометра не будут соответствовать действительности, такое условие содержится в обновленных требованиях к моторным транспортным средствам и прицепам, утвержденных Министерством экономики и коммуникаций.

Теперь транспортный департамент будет проверять реальный пробег ввезенных из-за границы автомобилей в общеевропейской базе данных EUCARIS и в других базах данных. Если выяснится, что показания одометра были изменены, то автомобиль не будут регистрировать в Эстонии до тех пор, пока прибор не будет показывать его реальный пробег.

«Транспортные средства, сохранившиеся в оригинальном состоянии, служат примером для других реставраторов, поэтому их сохранение иногда необходимо. Поскольку доступность оригинальных запчастей сокращается, а время не щадит автомобили, требования к оригинальности для старых автомобилей также будут обновлены. В дальнейшем они будет зависеть от возраста автомобиля, а не от конкретного года выпуска. В результате поправок будет немного легче получить так называемый черный номерной знак, который поможет людям лучше оценить по-настоящему старые автомобили», - добавил Аас.