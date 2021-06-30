Девелоперы оказывают давление на Каламая и его жителей

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На улице Копли, вместо дома, известного как Aasia kauplus, собираются построить пятиэтажное здание Reval Residents, и сейчас идет процесс работы над детальной планировкой. Рядом с ним, по адресу Копли, 2с, то есть на углу улиц Копли и Вана-Каламая, где сейчас находится двухэтажная гостиница Economy, другой девелопер тоже хочет построить пятиэтажный дом, и его детальная планировка тоже еще не закончена.

Жители улицы Вана-Каламая не удовлетворены тем, что город хочет отказаться от запланированного ранее. Если двигаться от угла улицы Коцебу по улице Вана-Каламая в сторону Балтийского вокзала, каждое последующее здание будет немного ниже предыдущего.