Ср, 30.06.2021
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Девелоперы оказывают давление на Каламая и его жителей

Naabritel poleks midagi uue hoone vastu, kui see vaid veidi madalam oleks.  ФОТО: Revali Residentsid

Жители улицы Вана-Каламая хотят, чтобы новостройки в их районе были немного ниже запланированного, но Департамент городского планирования не видит проблемы в высоте зданий.

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На улице Копли, вместо дома, известного как Aasia kauplus, собираются построить пятиэтажное здание Reval Residents, и сейчас идет процесс работы над детальной планировкой. Рядом с ним, по адресу Копли, 2с, то есть на углу улиц Копли и Вана-Каламая, где сейчас находится двухэтажная гостиница Economy, другой девелопер тоже хочет построить пятиэтажный дом, и его детальная планировка тоже еще не закончена.

Жители улицы Вана-Каламая не удовлетворены тем, что город хочет отказаться от запланированного ранее. Если двигаться от угла улицы Коцебу по улице Вана-Каламая в сторону Балтийского вокзала, каждое последующее здание будет немного ниже предыдущего.

«Вначале наш дом должен был быть пятиэтажным, но соседи были против, и город решил, что здания должны быть ниже, и поэтому у нас четырехэтажный дом. И теперь они хотят внезапно построить перед ним пятиэтажное здание», — сказал представитель квартирного товарищества Vana-Kalamaja 6 и 8 Уку Сёэт.

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