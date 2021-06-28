Коронавирус выявлен у 36 жителей Эстонии

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 21 человека. Из них 14 новых случаев имели место в Таллинне.

В Рапламаа прибавилось пять, в Ида-Вирумаа — три, в Тартумаа — два, в Ярва- и Пярнумаа — по одному новому случаю. В других уездах новых заражений не выявлено. В случае трех положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 30,9 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

За сутки в больнице было открыто три истории болезни с COVID-19, в стационарном лечении нуждается 21 человек. Средний возраст пациентов в стационаре составляет 67 лет, из них 16 человек (76%) старше 60 лет.

В течение дня была введена 8421 доза вакцины, всего было вакцинировано 557 478 человек и 435 674 человек завершили курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 51,1%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).