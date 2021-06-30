Телефонные мошенники меняют тактику и находят подход к деньгам жителей Эстонии
Во вторник очередной житель Эстонии остался без крупной суммы, которую забрали телефонные мошенники, представляющиеся работниками банка.
Во вторник очередной житель Эстонии остался без крупной суммы, которую забрали телефонные мошенники, представляющиеся работниками банка.
Департамент полиции и погранохраны рассказал, что 58-летнему жителю Силламяэ позвонил человек, который представился работником банка. Он сообщил, что от имени клиента банка подано заявление на получение кредита. Естественно, никаких заявлений потерпевший не подавал, а потому согласился на предложение аннулировать заявление. Для этого его попросили ввести ПИН-коды SMART-ID. В итоге, общий ущерб составил 13 500 евро.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.