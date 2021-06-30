Телефонные мошенники меняют тактику и находят подход к деньгам жителей Эстонии

Департамент полиции и погранохраны рассказал, что 58-летнему жителю Силламяэ позвонил человек, который представился работником банка. Он сообщил, что от имени клиента банка подано заявление на получение кредита. Естественно, никаких заявлений потерпевший не подавал, а потому согласился на предложение аннулировать заявление. Для этого его попросили ввести ПИН-коды SMART-ID. В итоге, общий ущерб составил 13 500 евро.