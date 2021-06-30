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  • Телефонные мошенники меняют тактику и находят подход к деньгам жителей Эстонии

Телефонные мошенники меняют тактику и находят подход к деньгам жителей Эстонии

Мошенники рассчитывают на доверчивость людей. ФОТО: digikapital.ee

Во вторник очередной житель Эстонии остался без крупной суммы, которую забрали телефонные мошенники, представляющиеся работниками банка.

Департамент полиции и погранохраны рассказал, что 58-летнему жителю Силламяэ позвонил человек, который представился работником банка. Он сообщил, что от имени клиента банка подано заявление на получение кредита. Естественно, никаких заявлений потерпевший не подавал, а потому согласился на предложение аннулировать заявление. Для этого его попросили ввести ПИН-коды SMART-ID. В итоге, общий ущерб составил 13 500 евро.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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