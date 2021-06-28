Фото ⟩ Сюрприз: в лесу уже можно собрать неплохой урожай лисичек

На фотографиях в группе Eestimaa seened («Грибы Эстонии») изображены не одиночные грибы, а целые семейства, пишет Postimees.

Грибы, собранные в волости Тырва. ФОТО: Kuvatõmmis Facebookist

Грибники знают, что обычно лисички растут с сосняке. Однако, по словам грибника Тыну Валдма, он собирал их в березовом лесу, под большими папоротниками.

По словам Валдма, сосняк для грибов еще слишком сухой. Туда идти за грибами он рекомендует во второй половине лета. «Несмотря на жару, в этот раз грибы были большими и свежими, не подсушенными», - рассказал грибник.

Валдма отметил, что раньше он уже собирал лисички до Ивановой ночи, так что в этом нет ничего особенного. По его словам, еще раньше по грибы можно идти в Южной Эстонии.