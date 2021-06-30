На Майка Тайсона подали в суд. Он взял 25 млн долларов за бой с Холифилдом и не вышел на него

Утверждается, что Тайсону заплатили 25 млн долларов за выставочный бой с Эвандером Холифилдом, который сорвался по вине «Железного Майка».

«Никто, кроме Triller, не был готов заплатить 25 млн долларов за бой, особенно в период пандемии. А мы это сделали. Выплатили все до копейки», – сказал генеральный директор компании Райан Кавано.

Кавано также заявил, что причина иска заключается в том, чтобы помешать Тайсону устраивать показательные бои, в которых не участвует Triller.