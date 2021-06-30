Рийна Сиккут: испорченные лекарства – это не единственная ошибка Танеля Кийка

«Цели поставлены, но работа не направлена на их достижение», - подчеркнула Сиккут.

Она привела в пример тот факт, что в вакцинации пожилых людей поставленной цели достичь не смогли, имелись большие региональные различия, а сейчас нет нормального плана, как к концу лета добиться вакцинации 70 процентов совершеннолетнего населения страны.

«Если вокруг так много недочетов, то выражается это и в том, что вакцина портится», - признала Сиккут. Насколько это известно, сейчас имеется как минимум 100 000 доз вакцины и других лекарств пришедших в негодность. Сиккут описала, что таким количеством вакцины можно было вакцинировать всю медицинскую систему Эстонии: «Мы не говорим о пустом количестве. Да, большая часть испортившейся вакцины предназначалась для пожертвования, но и это плохо».

Должен ли Танель Кийк взять на себя политическую ответственность? «Да, в действительности это один из промахов в целом ряде».

Что случилось?

На холодильном складе Департамента здоровья из-за повышения температуры пришли в негодность более 68 000 доз вакцины AstraZeneca, которые собирались пожертвовать другим странам. Кроме вакцины от Covid-19 на этом складе хранилась и другая вакцины, оценка пригодности которой еще продолжается. Сейчас известно о том, что испортились около 100 000 доз вакцины и других препаратов.

Вакцина и лекарства хранятся в здании Департамента здоровья на трех складах. Во время праздников Ивановой ночи, когда на работе никого не было, что-то произошло с оборудованием, поддерживающим температуру на складе, а сигнал тревоги не поступил. Двойная система складов, принадлежащих предприятию «Госимущество», не сообщила о неполадке ни собственнику, ни Департаменту здоровья.