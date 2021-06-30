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Рийна Сиккут: испорченные лекарства – это не единственная ошибка Танеля Кийка

Рийна Сиккут. ФОТО: EERO VABAMÄGI/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Вчера Департамент здоровья и министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) сообщили, что во время праздников на прошлой неделе испортились почти 100 000 доз вакцины и некоторые лекарства. Член правления Социал-демократической партии Рийна Сиккут сказала, что в Эстонии очень плохо продвигается вакцинация пожилых людей, если изначально была поставлена конкретная цель, то после для ее достижения Министерство социальных дел не сделало ничего. По словам политика, всю весну Рийгикогу обращал на это внимание, но охват вакцинацией в Эстонии по-прежнему низкий, пишет Postimees.

«Цели поставлены, но работа не направлена на их достижение», - подчеркнула Сиккут.

Она привела в пример тот факт, что в вакцинации пожилых людей поставленной цели достичь не смогли, имелись большие региональные различия, а сейчас нет нормального плана, как к концу лета добиться вакцинации 70 процентов совершеннолетнего населения страны.

«Если вокруг так много недочетов, то выражается это и в том, что вакцина портится», - признала Сиккут. Насколько это известно, сейчас имеется как минимум 100 000 доз вакцины и других лекарств пришедших в негодность. Сиккут описала, что таким количеством вакцины можно было вакцинировать всю медицинскую систему Эстонии: «Мы не говорим о пустом количестве. Да, большая часть испортившейся вакцины предназначалась для пожертвования, но и это плохо».

Должен ли Танель Кийк взять на себя политическую ответственность? «Да, в действительности это один из промахов в целом ряде».

Что случилось?

На холодильном складе Департамента здоровья из-за повышения температуры пришли в негодность более 68 000 доз вакцины AstraZeneca, которые собирались пожертвовать другим странам. Кроме вакцины от Covid-19 на этом складе хранилась и другая вакцины, оценка пригодности которой еще продолжается. Сейчас известно о том, что испортились около 100 000 доз вакцины и других препаратов.

Вакцина и лекарства хранятся в здании Департамента здоровья на трех складах. Во время праздников Ивановой ночи, когда на работе никого не было, что-то произошло с оборудованием, поддерживающим температуру на складе, а сигнал тревоги не поступил. Двойная система складов, принадлежащих предприятию «Госимущество», не сообщила о неполадке ни собственнику, ни Департаменту здоровья.

Температура на складах начала повышаться еще 22 июня, но обнаружил это утром 25 июня один сотрудник. В помещении, где температура должна была оставаться в промежутке между двумя и восемью градусами, поднялась до 15 градусов.

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