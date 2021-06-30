Рийна Сиккут: испорченные лекарства – это не единственная ошибка Танеля Кийка
Вчера Департамент здоровья и министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) сообщили, что во время праздников на прошлой неделе испортились почти 100 000 доз вакцины и некоторые лекарства. Член правления Социал-демократической партии Рийна Сиккут сказала, что в Эстонии очень плохо продвигается вакцинация пожилых людей, если изначально была поставлена конкретная цель, то после для ее достижения Министерство социальных дел не сделало ничего. По словам политика, всю весну Рийгикогу обращал на это внимание, но охват вакцинацией в Эстонии по-прежнему низкий, пишет Postimees.