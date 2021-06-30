Что случилось с недвижимостью Трампа после окончания его президентских полномочий?

За последние четыре года, в то время как цены на квартиры в США выросли на 38%, стоимость квартир, связанных с Дональдом Трампом, наоборот, упала на 30%. При этом за последний год активность продаж двух десятков объектов недвижимости на веб-сайте Trump Organization выросла на 72%, что можно объяснить низкими ценами, пишет New York Post.

Самым популярным товаром является Trump Tower в Нью-Йорке: например, медиа-магнат Джош Насс в этом месяце заплатил 1,5 миллиона евро за квартиру\. которая в 2006 году стоила 1,9 миллиона евро. Криштиану Роналду также продал свою квартиру в «Башне Трампа» чуть более чем за полцены.

Также падению цен способствует и тот факт, что многие здания Трампа были построены в 1970-х и 1980-х годах, что делает их сегодня менее востребованными, чем более новые. Маклер Донна Ольшан считает, что недвижимость Трампа в будущем не будет востребована на рынке, потому что покупатели элитных квартир нацелены на новостройки.