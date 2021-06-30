Количество просителей убежища в Европе снизилось на треть
Число заявлений о предоставлении убежища растет с каждым годом, но в 2020 году количество заявлений снизилось до уровня 2013 года, пишет YLE.
Число заявлений о предоставлении убежища растет с каждым годом, но в 2020 году количество заявлений снизилось до уровня 2013 года, пишет YLE.
По данным Европейского офиса по вопросам предоставления убежища (EASO) , снижение связано с ограничениями на поездки, вызванными пандемией.
Число заявлений о предоставлении убежища растет с каждым годом, но в 2020 году количество заявлений снизилось до уровня 2013 года.
485 000 заявлений о предоставлении убежища было зарегистрировано в 27 странах ЕС, а также в Исландии, Норвегии и Швейцарии. Это на 32% меньше, чем годом ранее.
Большинство заявок подали в Германии, Франции и Испании. Однако в соотношении с численностью населения, наибольшое число заявок пришлось на Кипр, Грецию и Мальту.
Больше всего беженцев прибыло из Сирии, Афганистана и Венесуэлы.