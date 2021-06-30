В Чехии обнаружили первый случай штамма коронавируса "Лямбда"
В Чехии выявлен первый случай заражения "Лямбда"-штаммом коронавируса. Количество заболевших лиц штаммом "Дельта" также продолжает расти. Об этом пишет местное издание Novinky.
В Чехии выявлен первый случай заражения "Лямбда"-штаммом коронавируса. Количество заболевших лиц штаммом "Дельта" также продолжает расти. Об этом пишет местное издание Novinky.
Как отмечает издание, кроме опасного штамма "Лямбда”, на территории Праги, севере и северо-востоке Чехии распространяется и индийская мутация коронавируса. В частности, за последние две недели в стране зафиксировали 380 случаев "Дельты".
"В Праге, согласно данным, ситуация выглядит некрасиво. Мы должны дальше бороться, вакцинироваться и защищаться от новых штаммов из других стран", - сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Стоит отметить, что впервые штамм "Лямбда" был обнаружен в Южной Америке на территории Чили, Эквадора, Аргентины и Перу. Ученые убеждены в том, что мутации в шиповатом белке могут повлиять на заразность заболевания.
Пока, впрочем, у ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.