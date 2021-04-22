Картина дня: критика работы Танеля Кийка, нововведения при регистрации автомобилей и предложение декриминализировать ряд преступлений
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 июня.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 30 июня.
Вчера Департамент здоровья и министр здравоохранения и труда Танель Кийк (Центристская партия) сообщили, что во время праздников на прошлой неделе испортились почти 100 000 доз вакцины и некоторые лекарства. Читать далее...
Хотя в России продолжает фиксироваться рост заболеваемости коронавирусом во всех регионах, а в Москве и Петербурге и вовсе смертность от COVID за последнюю неделю била рекорды за все время пандемии, в стране смягчаются коронаограничения, а заинтересованность населения в вакцинации остается низкой. Читать далее...
Генеральный прокурор Эстонии Андрес Пармас предлагает декриминализировать ряд преступлений небольшой тяжести, например, систематические магазинные кражи, поскольку, по его словам, и уголовное преследование, и содержание людей в тюрьме дорого обходятся государству, а после освобождения серийные магазинные воры вновь принимаются за старое. Читать далее...
Примененная в этом месяце партией EKRE тактика затягивания, ночные заседания и два дополнительных заседания в выходные дни обошлись налогоплательщикам более чем в 26 830 евро. Завершившаяся весенняя сессия Рийгикогу также вошла в историю благодаря множеству удаленных заседаний, которые позволили народным избранникам выступать и голосовать на заседаниях большого зала, не выходя из дома. Читать далее...
Манипуляции с одометром - один из основных способов обмана, которым пользуются недобросовестные продавцы автомобилей. Они привозят из-за границы в Эстонию автомобили с очень большим пробегом, а перед регистрацией меняют показатели одометра в меньшую сторону. Читать далее...
Жители улицы Вана-Каламая хотят, чтобы новостройки в их районе были немного ниже запланированного, но Департамент городского планирования не видит проблемы в высоте зданий. Читать далее...
"Объявлена дата голосования - 30 августа. Есть уже фаворит, сошедший с дистанции по непонятным причинам, и даже неожиданный кандидат не из числа политиков, возможное участие которого может разнообразить приближающиеся выборы. По всем признакам нынешний президент питает надежды на переизбрание. Имеет ли это шансы на позитивный финал?" - задается вопросом Валерий Сайковский.
Руководитель рабочей группы по организации вакцинации от Covid-19 Марек Сеэр признал в студии Postimees, что у него не было иллюзий насчет того, легко ли будет добиться коллективного иммунитета к коронавирусу. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 3117 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 36, то есть 1,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Швеция, которая до сих пор требовала у всех прибывающих из Евросоюза, за исключением некоторых стран Северной Европы, тест на коронавирус вне зависимости от наличия вакцины, отменила это правило со среды, однако тем, кто не сможет доказать, что он не представляют собой угрозу, въезд в страну разрешен не будет. Читать далее...
Недавно опубликованное Банком Эстонии сравнение эстонской налоговой системы с остальными странами ЕС дает хорошую основу для того, чтобы сравнить идеи изменения налогов, выдвинутые в последнее время политикам. Некоторые на этом фоне выглядят совсем странно. Читать далее...
Лидеры Европейского союза уже приняли недавно решение, что они не будут встречаться с президентом России Владимиром Путиным, сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), комментируя выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором она снова подняла вопрос о необходимости провести саммит Россия-ЕС. Читать далее...
Низкий уровень вакцинации пожилых людей от COVID-19 в Ида-Вирумаа в основном объясняется нехваткой доверия к новым вакцинам и страхом перед возможным возникновением побочных эффектов. Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства социальных дел, эту ситуацию может исправить консультация с семейным врачом. Читать далее...
Таллиннский окружной суд в среду оставил в силе приговоры, вынесенные за незаконный оборот алкоголя и наркотиков известному в преступном мире Эстонии Олегу Мартовому и его сообщникам. Читать далее...