Картина дня: критика работы Танеля Кийка, нововведения при регистрации автомобилей и предложение декриминализировать ряд преступлений

Прибывающим в Швецию при наличии COVID-сертификата больше не нужно сдавать тест на коронавирус

Швеция, которая до сих пор требовала у всех прибывающих из Евросоюза, за исключением некоторых стран Северной Европы, тест на коронавирус вне зависимости от наличия вакцины, отменила это правило со среды, однако тем, кто не сможет доказать, что он не представляют собой угрозу, въезд в страну разрешен не будет. Читать далее...

Будут ли новые налоги? Звучат и разумные и безумные идеи

Недавно опубликованное Банком Эстонии сравнение эстонской налоговой системы с остальными странами ЕС дает хорошую основу для того, чтобы сравнить идеи изменения налогов, выдвинутые в последнее время политикам. Некоторые на этом фоне выглядят совсем странно. Читать далее...

Каллас отвергла повторное предложение Меркель провести саммит с Путиным

Лидеры Европейского союза уже приняли недавно решение, что они не будут встречаться с президентом России Владимиром Путиным, сказала премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ), комментируя выступление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, в котором она снова подняла вопрос о необходимости провести саммит Россия-ЕС. Читать далее...

Жители Ида-Вирумаа уверены, что вакцину могут заменить меры предосторожности

Низкий уровень вакцинации пожилых людей от COVID-19 в Ида-Вирумаа в основном объясняется нехваткой доверия к новым вакцинам и страхом перед возможным возникновением побочных эффектов. Согласно исследованию, проведенному по заказу Министерства социальных дел, эту ситуацию может исправить консультация с семейным врачом. Читать далее...

Таллиннский окружной суд оставил в силе приговоры Олегу Мартовому и его сообщникам