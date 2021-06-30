«Народное Радио» и DFM получили временные частоты в Тарту и Ида-Вирумаа

Уже с 1 июля «Народное Радио» начнет трансляцию в Тарту. Зона вещания покроет не только центр Тарту, но и большинство прилегающих районов.

Теперь у радиослушателей из Тарту появится возможность каждое буднее утро встречать с драйв-шоу «Народное Утро», а в конце трудового дня отправляться домой в компании вечернего шоу «Народное Рулит», по субботам слушать уникальные программы - «Инвентура с Борисом Горским» и «Ретро Суббота». Слушайте «Народное Радио» в Тарту на 107,2 FM.

В то же время, с 1 июля, в Ида-Вирумаа начнет свою трансляцию самая танцевальная русскоязычная радиостанция - DFM. До этого DFM можно было слушать только в Таллине и Харьюмаа. Теперь жители Йыхви и Кохтла-Ярве смогут быть в курсе последних тенденций танцевальной музыки. 24 часа в сутки только отборные российские и западные DANCE хиты! Слушай DFM в Ида-Вирумаа на 93.8 FM!