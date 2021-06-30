Галерея ⟩ В бывших гаражах откроется один из крупнейших ночных клубов Эстонии

До сих пор легендарный таллиннский ночной клуб Hollywood считался крупнейшим клубом Эстонии. Однако трое мужчин из Ярвамаа объединяются, чтобы открыть новый ночной клуб и сделать здесь что-то небывалое.

В следующую пятницу в Тюри-Аллику распахнет свои двери ночной клуб Garaaž. По расположению ночной клуб кардинально отличается от популярных доселе площадок для вечеринок, так как находится немного в стороне от поселка в бывших гаражах.