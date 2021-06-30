Галерея ⟩ В бывших гаражах откроется один из крупнейших ночных клубов Эстонии
В Эстонии не так много клубов площадью 600 квадратных метров. Ночной клуб такого размера откроется в Тюри-Аллику в июле, пишет Järva Teataja.
В Эстонии не так много клубов площадью 600 квадратных метров. Ночной клуб такого размера откроется в Тюри-Аллику в июле, пишет Järva Teataja.
До сих пор легендарный таллиннский ночной клуб Hollywood считался крупнейшим клубом Эстонии. Однако трое мужчин из Ярвамаа объединяются, чтобы открыть новый ночной клуб и сделать здесь что-то небывалое.