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  • В бывших гаражах откроется один из крупнейших ночных клубов Эстонии

Галерея ⟩ В бывших гаражах откроется один из крупнейших ночных клубов Эстонии

Ночной клуб Garaaž в Тюри-Аллику. ФОТО: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

В Эстонии не так много клубов площадью 600 квадратных метров. Ночной клуб такого размера откроется в Тюри-Аллику в июле, пишет Järva Teataja.

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До сих пор легендарный таллиннский ночной клуб Hollywood считался крупнейшим клубом Эстонии. Однако трое мужчин из Ярвамаа объединяются, чтобы открыть новый ночной клуб и сделать здесь что-то небывалое.

В следующую пятницу в Тюри-Аллику распахнет свои двери ночной клуб Garaaž. По расположению ночной клуб кардинально отличается от популярных доселе площадок для вечеринок, так как находится немного в стороне от поселка в бывших гаражах.

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