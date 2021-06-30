Две влюбленные в иностранцев жительницы Мустамяэ лишились 25 000 евро

В первом случае 58-летнему жителю Силламяэ позвонили якобы из банка и сообщили, что на его имя подано заявление о кредите, которое надо аннулировать. Под этими предлогом мужчину попросили ввести ПИН-коды от Smart-ID. В действительности введением ПИН-кодов он подтвердил перевод со своего счета 13 500 евро.

32-летний мужчина в Нарве выставил на портале на продажу детские качели, после чего с ним через WhatsApp связался покупатель и выслал продавцу ссылку, по которой под предлогом получения денег за качели надо было ввести свой номер банковской карточки, CVV-код, то есть код с тыльной стороны карты, и пароли Smart-ID. Мужчина ввел запрашиваемую информацию и с его счета сняли 658 евро.

Вчера в Таллинне и Харьюмаа полиции сообщили о следующих мошенничествах, по которым были начаты уголовные дела.

В одном случае жителя Ласнамяэ через один веб-сайт выманили 330 евро. У жителя волости Йыэляхтме со чета пропало 435 евро. Обстоятельства выясняются.

В трех случаях мошенники выманили деньги, представляясь сотрудниками банка. Житель Ласнамяэ таким образом лишился 7000 евро. Житель Пыхья-Таллинна ввел под предлогом аннулирования сомнительных сделок и установления защиты на счета ПИН-коды Smart-ID и лишился 6000 евро. Жителю волости Раэ позвонили якобы из SEB-банка и сняли со счета 627 евро.

Житель Ласнамяэ познакомился в интернете с неизвестной женщиной и договорился с ней пойти в кино. Для этого он сделал бронирование на незнакомом ему сайте, после чего со счета пропало более 200 евро.

Жительница Мустамяэ познакомилась в приложении для знакомств с мужчиной, представившимся иностранцем, и перевела по его просьбе на разные счета более 17 000 евро. Еще одна жительница Мустамяэ таким же образом познакомилась с представившимся иностранцем мужчиной и перевела на чужой счет 7600 евро.

«Мошенничества под предлогом романтических знакомств являются старой схемой, если несколько нет назад предложения познакомиться поступали, как правило, по э-почте или в социальных сетях, то сейчас преступники пользуются и популярными приложениями знакомств», - сказал руководитель участковых полицейских Мустамяэ и Кристийне Ляэне-Харьюского отделения полиции Келли Мийдо.

Как правило, человек представляется иностранцем, в некоторых случаях зарубежным эстонцем, плохо говорящем на эстонском. Общение идет на английском или русском языках.

«Если речь идет о мужчине, то как правило, мошенники выдумывают легенду о благородной и солидной профессии, например, что он врач, военный, зачастую отец-одиночка или вдовец. Общение может продолжаться месяцами и годами, при этом мошенники в очень редких случаях выходят на видеосвязь, объясняя это издержками профессии, плохой связью, разницей в часовых поясах и так далее. Деньги они начитают просить или намекать, что нуждаются в помощи, когда между людьми уже возникнут доверительные отношения. Тогда выясняется, что у знакомого заболел ребенок, родители, он сам или собака, требуются деньги на лечение или покупку инструмента, чтобы работать и зарабатывать, требуются деньги, чтобы приехать в Эстонии к женщине в гости, но возникли временные трудности с доступом к своим счетам и так далее», - добавила Келли Мийдо.

Иногда женщине якобы высылается подарок, но потом оказывается, что надо оплатить еще какие-то таможенные пошлины, высылается счет и таком образом жертва может лишиться сотен и даже тысяч евро, а никакого подарка, естественно, не было.

«Когда у человека возникли чувства, то появляется определенная зашоренность, которая мешает видеть настоящую картинку. Понятно, что не все люди готовы делиться информацией о личных знакомствах с друзьями и близкими, но в ситуации, когда вы познакомились с человеком, которого вы на самом деле не видели, и разговор переходит на тему финансов, найдите в своем кругу общения человека, которому вы доверяете, и расскажите ему о новом знакомом. За советом можно обратиться и к веб-констеблю или участковому полицейскому. В этом случае взгляд со стороны поможет оценить ситуации адекватнее, чтобы вы не попали в неприятную ситуацию», - уверена Келли Мийдо.