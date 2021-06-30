Черчесов отметил отсутствие куража и эмоций у сборной России

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю», - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

По словам Черчесова, в функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают, передает «Интерфакс».

«Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», - отметил главный тренер сборной России.

В среду Черчесов представил отчет по выступлению сборной России на Евро-2020.

«Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру - функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны, хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной», - отметил он.

По словам тренера, в ближайшее время он планирует ответить на вопросы журналистов, «скорее всего, в формате пресс-конференции».