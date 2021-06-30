Ср, 30.06.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Черчесов отметил отсутствие куража и эмоций у сборной России

Russia's manager Stanislav Cherchesov reacts during the Euro 2020 soccer championship group B match between Russia and Denmark at the Parken stadium in Copenhagen, Denmark, Monday, June 21, 2021. (AP Photo/Hannah McKay, Pool) ФОТО: Hannah Mckay

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что несет ответственность за неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы 2020 года.

«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю», - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

По словам Черчесова, в функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают, передает «Интерфакс».

«Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», - отметил главный тренер сборной России.

В среду Черчесов представил отчет по выступлению сборной России на Евро-2020.

«Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру - функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны, хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной», - отметил он.

По словам тренера, в ближайшее время он планирует ответить на вопросы журналистов, «скорее всего, в формате пресс-конференции».

На групповой стадии чемпионата Европы-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и не смогли попасть в плей-офф.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back