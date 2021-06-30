Черчесов отметил отсутствие куража и эмоций у сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что несет ответственность за неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы 2020 года.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что несет ответственность за неудачное выступление сборной России на чемпионате Европы 2020 года.
«Мы нацеливали футболистов на максимальный результат и признаем, что добиться его не удалось. При этом ответственности с себя не снимаю», - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.
По словам Черчесова, в функциональном плане команда была готова хорошо, и цифры это объективно показывают, передает «Интерфакс».
«Но это лишь один из ключевых аспектов подготовки футбольной команды. Как я сказал сегодня на заседании, возможно, сборной не хватило куража и эмоций, которые помогли бы игрокам раскрепоститься и проявить свои лучшие качества», - отметил главный тренер сборной России.
В среду Черчесов представил отчет по выступлению сборной России на Евро-2020.
«Мы постарались охватить все важные аспекты подготовки команды к турниру - функциональную, тактическую, психологическую и в деталях пояснили основные моменты, связанные с игрой команды на Евро. Разговор получился профессиональным. Вопросов было достаточно много, на которые мы ответили максимально четко и объемно. Со своей стороны, хотел бы поблагодарить всех членов Техкома за конструктивный диалог и за те объективные критические замечания в адрес сборной», - отметил он.
По словам тренера, в ближайшее время он планирует ответить на вопросы журналистов, «скорее всего, в формате пресс-конференции».
На групповой стадии чемпионата Европы-2020 сборная России проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также победили Финляндию (1:0). Россияне заняли четвертое место в группе B и не смогли попасть в плей-офф.