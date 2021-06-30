Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Табасалу 12-летней девочки

Пропавшая Мирьям. ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Девочка ушла из дома сегодня днем в 13.30 и собранная на данный момент информация дает основание полагать, что ее жизнь может быть в опасности.

Ее рост 160 см, она среднего телосложения. У нее темно-русые волосы до плеч, по бокам с одной стороны черная, с другой стороны розовые пряди. На ней футболка, шорты с черными и красными полосками, черная обувь, с собой красный рюкзак.

Она может находиться и в Табасалу, но в последнее время она бывала в центре Таллинна и Пыхья-Таллинне, Вяэна-Йыэсуу и Мурасте.