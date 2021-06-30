Скончался паэский бомбист Мярт Рингмаа

В понедельник вечером Рингмаа потерял сознание, когда находился у своего знакомого Луйгенда. «Скорая» доставила Рингмаа в больницу, но во время переливания крови у него лопнул кровеносный сосуд в мозгу, и он впал в кому.

«Врач Мярта позвонил и сообщил, что готовьтесь к худшему, он не выберется из такой ситуации. Я дал доктору номер телефона родственников Мярта», - рассказал он.

Отбывавший 15 лет тюремного заключения за установку двух неразорвавшихся бомб в Таллинне в 2001 и 2003 годах и названный в прессе устроившим взрыв на улице Паэ террористом Мярт Рингмаа после отбытия наказания в ноябре прошлого года был освобожден из Вируской тюрьмы.

Рингмаа, который находился в тюрьме с осени 2005 года, был приговорен к 15 годам тюремного заключения в феврале 2010 года, когда Госсуд отклонил жалобу его адвоката.

23 марта 2009 года Харьюский уездный суд пришел к выводу, что обвинявшийся в организации 11 взрывов, гибели семи людей и ранениях шести людей Рингмаа виновен только в двух эпизодах. Кроме того, суд признал вину Рингмаа в предоставлении ложных данных пенсионному департаменту. Суд приговорил его к 15 годам лишения свободы.

Суд признал Рингмаа виновным в том, что он заложил бомбу к киоску стеклотары по адресу Пунане, 15 в таллиннском районе Ласнамяэ 11 апреля 2001 года, и по адресу Паэ, 23 ночью 19 ноября 2003 года. Обе бомбы были обнаружены и не взорвались.

Суд также признал Рингмаа виновным в предоставлении пенсионному департаменту поддельной трудовой книжки, в соответствии с которой департамент с мая 2001 по ноябрь 2005 года безосновательно выплатил ему 20 255 крон пенсии. Суд оправдал Рингмаа в целой серии преступных эпизодов, поскольку его вину было невозможно доказать.

Полиция безопасности задержала Рингмаа в качестве подозреваемого 11 ноября 2005 года, с тех пор он находился в тюрьме.