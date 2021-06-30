С четверга на телеэкранах Эстонии появится новый канал на русском языке

В программе Duo 7 представлен только качественный контент на русском языке. Зрителям нового телеканала будут доступны премьеры сериалов и фильмов от лучших российских студий, известные российские программы, еще не демонстрировавшиеся в Прибалтике, и хорошо знакомые популярные комедии, детективы и мелодрамы.

Уже этим летом телезрители смогут увидеть, например, "257 причин, чтобы жить", "Чики" - сериалы, уже ставшие хитами.

В планах также показ таких сериалов, как "Метод", "Ликвидация", "Звоните Дикаприо!", "Содержанки" и многих других. С сентября Duo 7 также будет транслировать местные новостные передачи.