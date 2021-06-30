Все испорченные вакцины планируют списать: ущерб может составить до трех миллионов евро
На прошлой неделе температура на складах Департамента здоровья поднялась на 10 градусов выше допустимой, из-за чего могло пострадать качество вакцин и лекарств, хранящихся в холодильных камерах склада. В настоящее время Департамент лекарственных средств и Департамент здоровья считают, что в интересах качества и надежности иммунизации, вероятно, все запасы вакцин и других лекарственных препаратов в холодильных камерах должны быть списаны, пишет Postimees.