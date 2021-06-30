Все испорченные вакцины планируют списать: ущерб может составить до трех миллионов евро

По словам заместителя генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, при производстве вакцин учитываются определенные колебания температуры, но в большинстве случаев эти отклонения происходят у поставщика медицинских услуг, а не на центральном складе.

«Вакцины не становятся опасными для людей из-за повышения температуры, но их ожидаемый эффект уменьшается. Однократные колебания температуры обычно имеют незначительный эффект, но в данном случае мы не можем быть уверены, что отклонение температуры на центральном складе останется единственным и что в будущем с вакцинами у поставщика услуг ничего не случится. Если колебания температуры влияют на качество вакцин или других лекарств, уже в центральном хранилище, мы не можем гарантировать их дальнейшую эффективность, поскольку новый возможный разрыв в холодильной цепи еще больше снизит их влияние. Таким образом, мы можем выдавать со своего склада только те вакцины и лекарства, в качестве которых мы абсолютно уверены», - пояснила Хярма.

Если сбудется самый пессимистичный прогноз Департамента здоровья, общий ущерб может составить более трех миллионов евро. По словам Хярма, помимо расследования произошедшего, приоритетом является поиск замены этим вакцинам и лекарствам.

Холодильная камера Департамента здоровья. ФОТО: Imre Kaas

«Сначала необходимо найти замену вакцинам, более критичным по времени, то есть вакцинам против туберкулеза, дифтерии и столбняка, а также ротавирусным вакцинам. Больничная касса заключает договоры с поставщиками вакцин для быстрой доставки - вакцины против туберкулеза и ротавируса есть на складе производителя, и в случае договоренности они согласны поставить их уже на следующей неделе. Третья вакцина, критичная по времени, - это вакцина против дифтерии и столбняка для подростков и взрослых, относительно которых Больничная касса направила производителю запрос на получение запаса на один или два месяца в кратчайшие сроки», - сказала Хярма.

В холодильных камерах Департамента здоровья были вакцины государственного графика иммунизации для детей и подростков, вакцины для взрослых, вакцины от Covid-19, лекарство от Covid-19, иммуноглобулины и вакцина против гриппа. Точная причина повышения температуры холодильной камеры выясняется.

Холодильная камера Департамента здоровья. 29.06.2021 FOTO: ФОТО: Imre Kaas

Расследование также должно дать ответ, почему дали сбой продублированные системы оповещения. Пока ситуация не прояснится, организация работы будет изменена, а за работой холодильных камер на месте будет круглосуточно наблюдать охрана.