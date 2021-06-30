ФОТО: BBC News

Президент России во время "Прямой линии" заявил о намеренной провокации при инциденте с британским эсминцем 23 июня. В Лондоне в ответ заявили, что корабль совершал мирный проход в рамках международного права.

"Совершенно очевидно, это провокация”, - ответил российский президент на вопрос о произошедшем в прошлую среду в районе мыса Фиолент инциденте с участием эсминца “Дефендер” королевского ВМФ Британии с одной стороны и ВМФ России и погранвойск ФСБ РФ с другой.

Путин назвал случившееся совместной провокацией США и Британии, в которой также участвовал “американский разведывательный стратегический самолёт”, вылетевший с одной из баз НАТО - по предположению российского лидера, с острова Крит.

"Было очевидно, что эсминец зашёл и, преследуя, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолёта-разведчика вскрыть действия наших вооруженных сил по пресечению подобных провокаций, смотрел, что, где у нас включается, как работает, где, чего находится. Мы это видели и знали, поэтому давали такую информацию, которую считали нужным. Может, я проговорился, меня военные извинят”, - сказал Путин.

Карта ФОТО: BBC

При этом он отверг возможность начала новой мировой войны из-за этого инцидента. "Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир встал бы на грань третьей мировой войны, потому что те, кто это делает, знают, что они не могут выйти победителями из этой войны”, - заявил президент России.

В Лондоне отвергли обвинения в провокации.

В ответ на вопрос о словах Путина официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сказал: "Я с самого начала говорил, что этот корабль королевских ВМФ совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом”.

23 июня "Дефендер" вышел из Одессы и направился в сторону Грузии, проложив курс вдоль берега Крыма. Тогда с российской стороны в небо были подняты бомбардировщики Су-24, а навстречу вышли катера береговой охраны. В МО РФ говорят, что после предупреждения по курсу корабля были сделаны предупредительные выстрелы, а также произведено бомбометание. В Британии это отрицают.

Что видел корреспондент Би-би-си

На борту "Дефендера" в тот день находился корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил. Он слышал выстрелы, но в отдалении, и видел летевшие вблизи самолеты, однако ничего не сообщил о бомбардировке по курсу эсминца.

В Черном море в понедельник начались военно-морские учения Sea Breeze. В них участвуют 17 стран НАТО и их партнеры.

Во вторник министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд-Схаутен также обвинила Россию в безответственных действиях в отношении фрегата "Эвертсен" голландского флота, которые, по ее словам, произошли 24 июня, на следующий день после инцидента с британским эсминцем. По этой версии, российские истребители летели опасно низко и близко к фрегату.

Фрегат ВМФ Нидерландов "Эвертсен" и британский эсминец "Дефендер" в Стамбуле, 9 июня 2021 года ФОТО: Getty Images

В российском военном ведомстве ответили, что их действия были призваны предотвратить вход корабля в свои территориальные воды.

В минобороны Нидерландов сообщили Би-би-си, что фрегат шел в 14 морских милях от Крыма, то есть за пределами 12-мильной зоны, которую Россия относит к своим территориальным водам (международное сообщество считает их украинскими).

Путин не прокомментировал инцидент с голландским фрегатом, несмотря на вопрос ведущей.