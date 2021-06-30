По темпу вакцинации Ида-Вирумаа отстает от всей Эстонии. Что предпримет государство?
Темпы вакцинации в Ида-Вирумаа оставляют желать лучшего. Министр здоровья и труда Танель Кийк констатирует, что волшебных решений нет, пишет Postimees.
Темпы вакцинации в Ида-Вирумаа оставляют желать лучшего. Министр здоровья и труда Танель Кийк констатирует, что волшебных решений нет, пишет Postimees.
Сейчас, когда большинство наслаждается летней радостью и свободой, в Нарвской больнице находится больше всего нуждающихся в лечении больных коронавирусом.