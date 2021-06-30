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  • По темпу вакцинации Ида-Вирумаа отстает от всей Эстонии. Что предпримет государство?

По темпу вакцинации Ида-Вирумаа отстает от всей Эстонии. Что предпримет государство?

Танель Кийк на пресс-конференции в Нарве. ФОТО: Sander Ilvest

Темпы вакцинации в Ида-Вирумаа оставляют желать лучшего. Министр здоровья и труда Танель Кийк констатирует, что волшебных решений нет, пишет Postimees.

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Сейчас, когда большинство наслаждается летней радостью и свободой, в Нарвской больнице находится больше всего нуждающихся в лечении больных коронавирусом.

«Если бы существовали волшебные решения, они были бы давно приняты», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк, отвечая на вопрос, как продвинуть вакцинацию в Ида-Вирумаа таким образом, чтобы количество взрослых, получивших необходимые дозы вакцины стало выше, чем в настоящее время. «Предстоит проделать работу на многих уровнях - предоставить возможность вакцинации в больницах, центрах семейных врачей, различных торговых центрах и других местах, где передвигаются люди», - добавил он.

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