Попов: обсуждается обязательное тестирование приезжающих из России

Попов: обсуждается обязательное тестирование приезжающих из РоссииУйду ли в политику? Нужно передохнуть и подумать!
- Не нужно перегибать палку в страхе перед третьей волной
- Мы не можем на всякий случай закрыть все границы
- Мы готовы выезжать на предприятия и в дачные районы
- Задача – избавить страну от третьей волны, главное – не мешали бы!
- Пока не объявляю об уходе в политику. Нужно передохнуть и подумать
У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии?