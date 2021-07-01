Студия Postimees: третья волна COVID-19 уже у границ?12:00
У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии?
У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор Аркадий Попов, заместитель руководителя рабочей группы по организации массовой вакцинации, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Смотрите интервью в 12:00!