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  • Студия Postimees: третья волна COVID-19 уже у границ?

Студия Postimees: третья волна COVID-19 уже у границ?
12:00

Аркадий Попов ФОТО: Andres Haabu

У восточных границ Эстонии продолжается подъем заболевания коронавирусной инфекцией. Как не допустить худшего? Кто ответственен за снижение темпов вакцинации в Эстонии?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире доктор Аркадий Попов, заместитель руководителя рабочей группы по организации массовой вакцинации, глава Ляэне-Таллиннской центральной больницы. Смотрите интервью в 12:00!

  • В России, Британии, Израиле и Португалии наблюдается значительный рост заболевания. Не рано ли расслабилась Эстония?
  • Что предпринимается в связи с ситуацией на границе с Россией?
  • С 1 июля, по сути, полностью открываются путешествия внутри ЕС. Может ли это спровоцировать рост заболевания?
  • Как не допустить закрытия школ осенью?
  • Почему снижаются темпы вакцинации? Эстония решила остановиться и подождать, пока весь мир ее обгонит?
  • Должен ли кто-то отвечать за растаявшие во время праздников холодильники, в которых пропало почти 100 000 доз вакцины?
  • В Нарве привито всего 30% населения. Спасет ли ситуацию вакцинация в торговых центрах?
  • Многие страны уже планируют ревакцинацию, а Эстония все еще ждет какой-то отмашки. От кого и доколе?

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