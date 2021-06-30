Торопитесь! На улице Тёэстузе сдается внаем последняя микроквартира

Микроквартиры объединены под названием Alfred Apartments и находятся по трем адресам: на Тёэстузе, 83 и Котка, 1 в Таллинне и Пыллу, 1А в Кейла. Освободившаяся квартира расположена на улице Тёэстузе, недалеко от торгового центра Arsenal.

В готовых к заселению квартирах с яркими полами имеются все удобства, мини-кухни и ванные комнаты. Бесплатный Wi-Fi включен в стоимость аренды. Площадь квартир от 15 до 20 квадратных метров, цена от 200 до 300 евро. В доме есть общая прачечная, а за дополнительные 25 евро в месяц можно получить телевизор. Плата за договор не взимается.