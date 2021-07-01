Circle K: не стоит ожидать падения цен на топливо
Цена на сырую нефть на мировом рынке продолжает расти, поэтому не стоит ожидать падения цен на дизельное топливо и бензин в ближайшей перспективе.
Цена на сырую нефть на мировом рынке продолжает расти, поэтому не стоит ожидать падения цен на дизельное топливо и бензин в ближайшей перспективе.
По словам менеджера по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti Индрека Сасси, на прошлой неделе цена на дизельное топливо на мировом рынке выросла на 2%, а цена на бензин – на целых 5%. «Спрос на топливо в июне выше среднего за пять лет. Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается стабильно большой спрос, рынки настроены оптимистично, и поэтому не стоит вскоре ожидать удешевления топлива. А даже наоборот – прогнозируется, что цены будут бить в этом году новые рекорды», – рассказал Сасси.
По сравнению с другими странами Балтии, цена на бензин в Эстонии самая высокая. «Розничная цена на моторное топливо в Эстонии зависит от закупочной цены на нефть, государственных налогов и местной конкуренции. Поскольку в Эстонии акциз на моторный бензин самый высокий в странах Балтии, то, естественно, и местный бензин дороже», – объяснил менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti.
В то же время цена на дизельное топливо в Эстонии самая низкая среди всех стран Балтии благодаря сниженному в 2020 году акцизу на дизельное топливо. «Льготные цены на дизельное топливо в Эстонии мы сможем видеть ещё только год. При восстановлении акциза дизельное топливо будет как минимум на 12% дороже, чем в соседних странах, и от этого проиграет и потребитель, и вся экономика, поскольку цена на топливо влияет не только на автовладельцев, но и на все сферы экономики, связанные с транспортом. Например, торговля, перевозки и т.д.», – рассказал Сасси.