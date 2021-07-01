Circle K: не стоит ожидать падения цен на топливо

По словам менеджера по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti Индрека Сасси, на прошлой неделе цена на дизельное топливо на мировом рынке выросла на 2%, а цена на бензин – на целых 5%. «Спрос на топливо в июне выше среднего за пять лет. Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается стабильно большой спрос, рынки настроены оптимистично, и поэтому не стоит вскоре ожидать удешевления топлива. А даже наоборот – прогнозируется, что цены будут бить в этом году новые рекорды», – рассказал Сасси.

По сравнению с другими странами Балтии, цена на бензин в Эстонии самая высокая. «Розничная цена на моторное топливо в Эстонии зависит от закупочной цены на нефть, государственных налогов и местной конкуренции. Поскольку в Эстонии акциз на моторный бензин самый высокий в странах Балтии, то, естественно, и местный бензин дороже», – объяснил менеджер по формированию цен на моторное топливо Circle K Eesti.