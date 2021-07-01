Госсуд полностью оправдал обвиняемого в стрельбе на мосту Мустакиви

Суд отметил, что ход событий серьезных споров не вызвал. Ключевой вопрос заключался в том, действовал ли обвиняемый в порядке самозащиты, когда совершил серию выстрелов в напавшего на него мужчину.

Поздно вечером 1 августа 2018 года обвиняемый выполнял дорожные работы на мосту Мустакиви в Таллинне, когда к нему подошел пострадавший — живший неподалеку нетрезвый мужчина, которого раздражал шум от работ. Он внезапно ударил Дорошкевича кулаком по голове и разбил его наушники.

Дорошкевич отступил из-за удара, но пострадавший продолжил двигаться за ним. Тогда обвиняемый достал пистолет, на который у него имеется разрешение, и сделал предупредительный выстрел в воздух. Пострадавший отошел в сторону, но продолжал оскорблять обвиняемого и провоцировать его выстрелить.

Обвиняемый увидело проезжавшую машину скорой помощи и крикнул водителю, чтобы тот вызвал полицию. Затем Дорошкевич попросил второго дорожного рабочего также позвонить в полицию и попытался продолжить работу.

Вскоре обвиняемый заметил, что пострадавший из-за проезжавшего мимо автобуса бежит в его сторону, сжав кулаки. Дорошкевич отступил на несколько шагов, вновь схватил оружие и выстрелил в пострадавшего, находившегося примерно в пяти метрах от него, пять раз попав в область лица или туловища.

Как только пострадавший упал, Дорошкевич прекратил стрельбу. Затем он положил оружие на землю, развел руки в стороны и пошел в сторону второго рабочего, чтобы показать бригаде скорой помощи, что не представляет опасности и медики могут оказать пострадавшему помощь.

Прокуратура предъявила Дорошкевичу обвинение в попытке убийства, Харьюский уездный суд признал его виновным и приговорил к шести годам тюрьмы. Таллиннский окружной суд решил, что речь идет о спровоцированной попытке убийства, и изменил наказание на полтора года тюрьмы условно.

Уездный и окружной суды решили, что пострадавший сам напал на обвиняемого, у которого было право на самозащиту, но что он превысил пределы самообороны. Окружной суд опроверг часть аргументов уездного суда, но отметил, что целая серия выстрелов в область туловища не была оправдана: обвиняемому следовало целиться в ноги пострадавшего и после каждого выстрела проверять, причинил ли он травмы и какие.

Криминальная коллегия госсуда не согласилась с судами предыдущих инстанций и в четверг оправдала Дорошкевича. Коллегия подчеркнула, что можно говорить о превышении пределов самообороны только в том случае, когда средство самообороны отчетливо не соответствует опасности нападения или нападавшего очевидно причинен чрезмерный вред.

По оценке госсуда, суды в данном случае недостаточно учитывали ход событий. Речь шла о продолжавшемся нападении. Пострадавший не прекратил нападение даже после предупредительного выстрела, а продолжал оскорблять, угрожать и провоцировать и только ждал подходящего момента, чтобы вновь напасть на обвиняемого, что в конце концов и сделал. Пострадавший продолжал нападение, хотя знал, что Дорошкевич вооружен.

Коллегия отметила, что пострадавший внезапно побежал в сторону Дорошкевича, сжав кулаки, и что на момент стрельбы их разделяло всего около пяти метров. Это значит, что обвиняемый должен был отреагировать на нападение в течение всего нескольких секунд. Поэтому у него не было времени и возможности продумать свою защиту.

Госсуд решил, что обвиняемый не мог после каждого выстрела проверять, задел ли он пострадавшего и прекратилось ли нападение. С учетом короткой дистанции существовала реальная опасность, что нападавший немедленно достигнет Дорошкевича и, например, попытается отнять у него оружие, тем самым подвергая опасности жизнь обвиняемого.

Кроме того, по оценке коллегии, нельзя было ожидать от обвиняемого, чтобы он целился в ноги. Пострадавший не стоял на месте, а двигался, а обвиняемый был вынужден реагировать очень быстро. Выступивший в рамках уголовного дела в качестве эксперта инструктор по стрельбе рассказал, что даже обладающим профессиональной подготовкой полицейским сложно попасть в движущуюся мишень. Важно и то, что обвиняемый продолжал стрелять только до тех пор, поскольку нападавший не остановился и упал.