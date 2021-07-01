Отдых обернулся конфликтом ⟩ Гости и хозяева туристического хутора обвиняют друг друга в неподобающем поведении
Компания молодых людей в возрасте до 21 года осталась недовольна отдыхом на туристическом хуторе. Как рассказала в Facebook одна из отдыхавших, владельцы оскорбляли их, нарушали личное пространство, хотели взять с них больше денег, чем было указано в объявлении, удержали залог и это еще не все. Однако, по словам хозяйки хутора, все обстояло иначе: молодежь в неумеренных количествах распивала алкоголь, шумела всю ночь и не реагировала на замечания. Департамента защиты прав потребителей рассказал, как впредь избегать подобных ситуаций.