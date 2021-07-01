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  • Гости и хозяева туристического хутора обвиняют друг друга в неподобающем поведении

Отдых обернулся конфликтом ⟩ Гости и хозяева туристического хутора обвиняют друг друга в неподобающем поведении

Данный хутор не имеет отношения к этой истории, фото иллюстративное. ФОТО: Silver Köster

Компания молодых людей в возрасте до 21 года осталась недовольна отдыхом на туристическом хуторе. Как рассказала в Facebook одна из отдыхавших, владельцы оскорбляли их, нарушали личное пространство, хотели взять с них больше денег, чем было указано в объявлении, удержали залог и это еще не все. Однако, по словам хозяйки хутора, все обстояло иначе: молодежь в неумеренных количествах распивала алкоголь, шумела всю ночь и не реагировала на замечания. Департамента защиты прав потребителей рассказал, как впредь избегать подобных ситуаций.

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По ее словам, владельцы вели себя неподобающим образом: «При разговоре приводят абсолютно неуместные аргументы, учат жизни, а также оскорбляют. Очень часто заходят на территорию, где также бегают дети других арендаторов. Личного пространства практически нет. В правилах размещения не указано, что нужно быть обязательно в возрасте 21 года, чтобы снимать у них дом! А также не написано, что нельзя устраивать вечеринки, но почему-то мы узнаем об этом уже в споре с ними. Также хотели взять с нас на 24 евро больше, объясняя это тем, что такая цена всегда была и есть, хоть и не взяли, позже упрекали нас».

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