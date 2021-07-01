Отдых обернулся конфликтом ⟩ Гости и хозяева туристического хутора обвиняют друг друга в неподобающем поведении

По ее словам, владельцы вели себя неподобающим образом: «При разговоре приводят абсолютно неуместные аргументы, учат жизни, а также оскорбляют. Очень часто заходят на территорию, где также бегают дети других арендаторов. Личного пространства практически нет. В правилах размещения не указано, что нужно быть обязательно в возрасте 21 года, чтобы снимать у них дом! А также не написано, что нельзя устраивать вечеринки, но почему-то мы узнаем об этом уже в споре с ними. Также хотели взять с нас на 24 евро больше, объясняя это тем, что такая цена всегда была и есть, хоть и не взяли, позже упрекали нас».