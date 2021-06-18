В Эстонии прибавился еще 21 зараженный коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у восьми человек. Шестеро из которых проживают в Таллинне.

По три новых случая заражения зарегистрированы в Рапламаа и Ида-Вирумаа, два - в Пярнуском уезде и по одному - в Ярвамаа, Пылвамаа и Тартумаа. В других уездах новых случаев заражения не зарегистрировано. В двух случаях по регистру населения не было места жительства. Двое, получивших положительный результат теста, не имеют места жительства, указанного в регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 29,5 случая на 100 000 жителей, а доля первичных положительных результатов от общего количества выполненных тестов составляет 1%.

В течение суток в больницах открыли 3 новых случая COVID-19, 18 пациентов нуждаются в стационарном лечении. Средний возраст пациентов в больнице составляет 64 года. 12 из всех пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, старше 60 лет (66%).

В течение суток было введено 8861 доза вакцины, всего вакцинировано 559 904 человека, и 442 656 человек прошли курс вакцинации. Охват взрослых хотя бы одной дозой вакцины составляет 51,3%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8.00 до 20.00). Свободные места добавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7 до 22 часов).